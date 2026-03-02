Maratón del Saber beneficia a 20 niñas de Acifea con cuadernos Quick

Tegucigalpa, Honduras.- La campaña Maratón del Saber llegó cargada de cuadernos al orfanato Asociación Centro Integral Fe, Esperanza y Amor (Acifea), donde 20 niñas recibieron con alegría los útiles escolares como material básico para escribir sus sueños de estudiante. En un ambiente lleno de sonrisas y esperanza, las menores alzaron sus cuadernos y, casi al unísono, pronunciaron un sincero: “¡Gracias a EL HERALDO y a Cuadernos Quick!”, dejando un agradecimiento en voz alta por este gesto a la educación. Para la institución, cada donación significa respaldo, acompañamiento y la certeza de que no están solos en su misión de transformar vidas de niños necesitados que aprenden paso a paso a construir sus sueños. “Para nosotros es un placer, ya que somos una organización sin fines de lucro y salimos adelante gracias a las donaciones que recibimos. La población que atendemos son niñas en edad estudiantil, por lo que este apoyo es fundamental en la parte educativa, para que puedan continuar recibiendo sus clases con cuadernos de muy buena calidad”, expresó Cheryl García, directora del orfanato Centro Integral Fe, Esperanza y Amor.

La casa hogar, ubicada en la Reynel Fúnez, al sur de la capital hondureña, brinda atención integral a niñas en condición de vulnerabilidad, apostando principalmente por la educación como herramienta de cambio en los más pequeños. Las 20 menores, algunas de prebásica, otras de kínder y primaria, sostuvieron con entusiasmo sus nuevos Cuadernos Quick, conscientes de que cada hoja en blanco es una oportunidad para escribir sus sueños y metas. Durante la entrega se destacó la calidad y versatilidad de los útiles escolares, diseñados para responder a las exigencias académicas de distintos niveles educativos. “Este material es justamente el que les están solicitando en sus centros educativos, así que llegó en el momento indicado. Estamos muy agradecidos”, declaró García. Por su parte, el gerente de la Asociación, Isaac Bonilla, manifestó que la entrega representa un respaldo importante para la institución, especialmente en un año significativo para la organización. “Siempre EL HERALDO ha sido un apoyo para nosotros, especialmente en la difusión. Este año cumplimos 26 años de fundación y estamos seguros de que estamos haciendo un trabajo para transformar la vida de la niñez en condición de vulnerabilidad. Sabemos que hay mucha necesidad y solo con el apoyo de empresas y aliados podemos fortalecer la educación, que es lo que más hace falta en nuestro país”, señaló Bonilla.

Agregó que reciben la donación con profundo agradecimiento en el marco de su 26 aniversario, destacando que este tipo de aportes fortalecen la formación académica de las menores y motivan a seguir adelante. La actividad forma parte de la campaña Maratón del Saber, impulsada por EL HERALDO junto a Cuadernos Quick, una iniciativa que durante 23 años ha llevado útiles escolares a miles de niños en Honduras.