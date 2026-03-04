Niños celebran entrega solidaria gracias a la Maratón del Saber y Cuadernos Quick

Tegucigalpa, Honduras. -La Maratón del Saber dijo presente en el kínder Doctor Armando Euceda, ubicado en la colonia Altos de Santa Rosa, al sur de la capital hondureña, donde los niños esperaban sentados en sus sillas y con su mochila cargada de sueños el conocimiento que los invita a crecer y formarse como una germinación de semilla del futuro.

Y es que el equipo de El Heraldo cruzó el portón del centro educativo cargados de Cuadernos Quick para entregar con amor a los 35 pequeños que apenas comienzan a escribir sus primeros sueños en hojas en blanco.

La maestra Marisol Pineda expresó con emoción que “para nosotros es de mucha alegría ver que como Dios todopoderoso viene a traer esa gran bendición a nuestros niños con cuadernos Quick; estamos profundamente agradecidos”.

Mientras acomodaba a los pequeños en sus pequeñas sillas, añadió con gratitud: “Estamos muy alegres y satisfechos de saber que EL HERALDO apoya nuestra educación; este gesto nos recuerda que no estamos solos y que la niñez hondureña sí importa”.

Los niños esperaban de manera paciente en su aula decorada con dibujos de palitos, vocales gigantes y carteles con dibujos de aprendizaje; se llenó de aplausos espontáneos cuando cada niño recibió su cuaderno nuevo.