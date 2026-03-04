Niños celebran entrega solidaria gracias a la Maratón del Saber y Cuadernos Quick

Tegucigalpa, Honduras. -La Maratón del Saber dijo presente en el kínder Doctor Armando Euceda, ubicado en la colonia Altos de Santa Rosa, al sur de la capital hondureña, donde los niños esperaban sentados en sus sillas y con su mochila cargada de sueños el conocimiento que los invita a crecer y formarse como una germinación de semilla del futuro.
Y es que el equipo de El Heraldo cruzó el portón del centro educativo cargados de Cuadernos Quick para entregar con amor a los 35 pequeños que apenas comienzan a escribir sus primeros sueños en hojas en blanco.
La maestra Marisol Pineda expresó con emoción que “para nosotros es de mucha alegría ver que como Dios todopoderoso viene a traer esa gran bendición a nuestros niños con cuadernos Quick; estamos profundamente agradecidos”.
Mientras acomodaba a los pequeños en sus pequeñas sillas, añadió con gratitud: “Estamos muy alegres y satisfechos de saber que EL HERALDO apoya nuestra educación; este gesto nos recuerda que no estamos solos y que la niñez hondureña sí importa”.
Los niños esperaban de manera paciente en su aula decorada con dibujos de palitos, vocales gigantes y carteles con dibujos de aprendizaje; se llenó de aplausos espontáneos cuando cada niño recibió su cuaderno nuevo.
“En nuestro centro educativo es un placer compartir con ustedes; cuando quieran, las puertas estarán siempre abiertas para recibirlos”, expresó Pineda con alegría al momento que ayuda a repartir los útiles.
La campaña Maratón del Saber 2026 otra vez se hizo presente en la entrega de cuadernos, reafirmando el compromiso de sembrar educación en cada niño que aspira llegar a sus metas en cada rincón de Honduras.
“Muchas gracias a Cuadernos Quick por hacer llegar esta gran ayuda solidaria; nuestros niños reciben con inmensa alegría estos útiles para seguir escribiendo sus sueños”.
En cada pupitre descansaba un cuaderno nuevo, listo para llenarse de crucitas, palitos y signos, vocales y otros símbolos que permiten a los pequeños conocer las primeras letras del idioma escrito.
Para los niños y maestros cada cuaderno es una oportunidad y una esperanza que sirve como herramienta para construir un mejor futuro.
Los 35 estudiantes levantaron sus cuadernos y agradecieron en voz alta: “¡Gracias a EL HERALDO y a Cudernos Quick!”, dejando ver su gratitud al recibir este pequeño regalo.
“Que Dios bendiga a cada persona que hace posible esta ayuda, porque sembrar en la educación de un niño es sembrar en el corazón mismo de Honduras”, expresó Pineda.
La entrega finalizó entre abrazos sinceros y los niños continuaron en clases con sus dibujos de palitos que apenas empiezan a tomar forma, pero que despiertan el apetito del conocimiento como una fuerza invisible que les permite crecer y germinar hacia el futuro.