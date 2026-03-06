Niños de Monte de los Olivos reciben cuadernos Quick gracias a la campaña Maratón del Saber

Tegucigalpa, Honduras.- El viento soplaba suave en lo alto de la colonia Monte de los Olivos, al oeste de Comayagüela, donde algunos niños jugaban en un gran campo de fútbol en las cercanías de la escuela del mismo nombre, donde los niños aprenden cada día sus primeras letras que forjarán su futuro. Hasta esa zona alta llegó la campaña Maratón del Sabre 2026, llevando en sus manos cuadernos nuevos, donde los pequeños podrán escribir sueños, aprender palabras y dibujar el futuro. Los estudiantes, desde primero hasta sexto grado, salieron de sus aulas con curiosidad. Algunos sostenían lápices, otros sonreían tímidamente sabiendo que ese día no sería como cualquier otro en la escuela. La entrega de cuadernos Quick se convirtió en una pequeña fiesta escolar donde los pequeños, con sus mochilas abiertas y las manos extendidas, mostraron el entusiasmo al recibir materiales que serán parte de su aprendizaje durante el año. En medio de la actividad, el maestro Wilmer Hernández observaba con satisfacción la alegría de sus estudiantes mientras sostenía algunos cuadernos. "A nombre de la escuela queremos agradecer esta iniciativa. Los niños, los padres de familia y nosotros como maestros estamos profundamente agradecidos, porque estos cuadernos son herramientas reales para el aprendizaje". El docente explicó que, en comunidades donde muchas familias hacen grandes esfuerzos para enviar a sus hijos a la escuela, recibir materiales educativos significa un apoyo importante para continuar estudiando.

"Para nosotros como docentes es muy valioso ver cómo una iniciativa como esta llega hasta lugares donde muchas veces los recursos son limitados. Este tipo de apoyo fortalece el deseo de los niños de aprender y seguir adelante". Además, destacó la calidad de los materiales entregados, señalando que los cuadernos son adecuados para el trabajo diario en el aula. "Cuadernos Quick es una marca de calidad que los maestros consideramos adecuada para el aprendizaje. Sus hojas resisten el uso constante de los estudiantes y eso es muy importante para el desarrollo de las clases". El maestro también resaltó el valor humano que hay detrás de la iniciativa, señalando que, más allá del material, el gesto transmite un mensaje de solidaridad hacia los niños de Honduras. "También es noble el gesto de proyectarse con la niñez. Cuando los niños ven que alguien se preocupa por su educación, sienten que su esfuerzo vale la pena y que estudiar sí tiene sentido". La actividad se desarrolló en esta escuela ubicada en la parte alta de la zona oeste de Comayagüela, donde la comunidad educativa recibió la ayuda con entusiasmo y gratitud.

La docente Karina Flores, quien acompañaba a sus alumnos durante la entrega de los cuadernos, expresó que “estamos muy alegres y agradecidos como institución por esta ayuda que nos han traído, porque los niños realmente lo necesitan mucho y sabemos que cada cuaderno será aprovechado con responsabilidad”. La maestra también aprovechó el momento para enviar un mensaje a sus estudiantes y a la comunidad, recordando la importancia de la educación.