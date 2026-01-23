  1. Inicio
  2. · Honduras

Congreso elige directiva en propiedad y ratifica a Tomás Zambrano como presidente

La nueva Junta Directiva en propiedad se instalará oficialmente este domingo 25 de enero, la cual estará dirigiendo el Legislativo durante el periodo 2026-2030

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 11:25
Congreso elige directiva en propiedad y ratifica a Tomás Zambrano como presidente

La sesión se reanudó pasadas las 3 de la tarde luego de que se pospuso por cuatro horas.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de acuerdos partidarios y un atraso de varias horas, finalmente los 128 diputados electos votaron por la nueva Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional (CN), ratificando como presidente del Legislativo al diputado Tomás Zambrano.

Con 86 votos, Tomás Zambrano, del Partido Nacional, fue electo como presidente de la Junta Directiva en propiedad del Poder Legislativo, para el periodo 2026-2030, tras la moción presentada por el diputado Mario Pérez.

La sesión, que estaba convocada inicialmente para las 11:00 de la mañana, fue reprogramada hasta las 3 de la tarde tras un espacio solicitado por diputados del Partido Nacional y Partido Liberal para terminar de concluir los consensos de la agenda legislativa.

Posponen elección de Junta Directiva en propiedad hasta las 3:00 de la tarde

La Junta Directiva en propiedad es el órgano definitivo y oficialmente electo que dirigirá al Congreso y, una vez instalada, esta asume plenamente la conducción del mismo, define la agenda legislativa y dirige las sesiones durante toda la legislatura.

En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se especifica que la directiva en propiedad que quedará instalada solo requiere de mayoría simple, es decir, 65 votos para su escogencia, quedando así como titular Zambrano.

De un presagio en un desayuno a buscar la presidencia del Congreso

Así queda conformada:

Presidente: José Tomás Zambrano Molina

Vicepresidenta 1: Erika Corina Urtecho Echeverría

Vicepresidente 2: Tania Gabriela Pinto Pacheco

Vicepresidente 3: Mario Edgardo Segura Aroca

Vicepresidente 4: Lissi Marcela Matute Cano

Vicepresidente 5: Lionel López Orellana

Vicepresidenta 6: Carla Patricia Figueroa Cardoza

Vicepresidente 7: Jhosy Sadan Toscano Ramírez

Vicepresidenta 8: ​​​​Johanna Bermúdez Lacayo

Vicepresidente 9: Godofredo Fajardo Ramírez

Vicepresidente 10: Rolando Contreras Mendoza

Secretarios

Primer secretario: Carlos Roberto Ledezma Castro

Segundo secretario: Francis Omar Cabrera Miranda

Prosecretarios

Primera Prosecretaria: Ariadna Melisa Banegas Cárcamo

Segundo Prosecretario: Fernando Castro Valle

Vicepresidencias alternas

Wilson Rolando Pineda Díaz

Alan Joel Padilla

José Jaar Muredat

Waleska Valenzuela Chávez

Gustavo Adolfo González Aguilar

Víctor Napoleón Amador Morales

Pedro Mendoza Flores

Marco Aurelio Tinoco

Roy Dagoberto Cruz Pérez

Secretarios alternos

Adrián Josué Martínez Soler

José Rolando Sabillón Muñoz

Juan José Cerón González

Roberto Pineda Chacón.

Además de estar conformada por Zambrano como presidente, la integraran 10 vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios, nueve vicepresidencias alternas y cuatro secretarios alternos. La Junta Directiva queda conformada por 14 diputados del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal, uno del PINU y uno de la Democracia Cristiana.

Zambrano fue jefe de bancada del partido de la estrella solitaria, y ahora asume la presidencia del Congreso Nacional como sucesor de Luis Redondo, expresidente y exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Según el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, por lo menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias