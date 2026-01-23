Congreso elige directiva en propiedad y ratifica a Tomás Zambrano como presidente

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de acuerdos partidarios y un atraso de varias horas, finalmente los 128 diputados electos votaron por la nueva Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional (CN), ratificando como presidente del Legislativo al diputado Tomás Zambrano.
Con 86 votos, Tomás Zambrano, del Partido Nacional, fue electo como presidente de la Junta Directiva en propiedad del Poder Legislativo, para el periodo 2026-2030, tras la moción presentada por el diputado Mario Pérez.
La sesión, que estaba convocada inicialmente para las 11:00 de la mañana, fue reprogramada hasta las 3 de la tarde tras un espacio solicitado por diputados del Partido Nacional y Partido Liberal para terminar de concluir los consensos de la agenda legislativa.
La Junta Directiva en propiedad es el órgano definitivo y oficialmente electo que dirigirá al Congreso y, una vez instalada, esta asume plenamente la conducción del mismo, define la agenda legislativa y dirige las sesiones durante toda la legislatura.
En el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se especifica que la directiva en propiedad que quedará instalada solo requiere de mayoría simple, es decir, 65 votos para su escogencia, quedando así como titular Zambrano.
Así queda conformada:
Presidente: José Tomás Zambrano Molina
Vicepresidenta 1: Erika Corina Urtecho Echeverría
Vicepresidente 2: Tania Gabriela Pinto Pacheco
Vicepresidente 3: Mario Edgardo Segura Aroca
Vicepresidente 4: Lissi Marcela Matute Cano
Vicepresidente 5: Lionel López Orellana
Vicepresidenta 6: Carla Patricia Figueroa Cardoza
Vicepresidente 7: Jhosy Sadan Toscano Ramírez
Vicepresidenta 8: Johanna Bermúdez Lacayo
Vicepresidente 9: Godofredo Fajardo Ramírez
Vicepresidente 10: Rolando Contreras Mendoza
Secretarios
Primer secretario: Carlos Roberto Ledezma Castro
Segundo secretario: Francis Omar Cabrera Miranda
Prosecretarios
Primera Prosecretaria: Ariadna Melisa Banegas Cárcamo
Segundo Prosecretario: Fernando Castro Valle
Vicepresidencias alternas
Wilson Rolando Pineda Díaz
Alan Joel Padilla
José Jaar Muredat
Waleska Valenzuela Chávez
Gustavo Adolfo González Aguilar
Víctor Napoleón Amador Morales
Pedro Mendoza Flores
Marco Aurelio Tinoco
Roy Dagoberto Cruz Pérez
Secretarios alternos
Adrián Josué Martínez Soler
José Rolando Sabillón Muñoz
Juan José Cerón González
Roberto Pineda Chacón.
Además de estar conformada por Zambrano como presidente, la integraran 10 vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios, nueve vicepresidencias alternas y cuatro secretarios alternos. La Junta Directiva queda conformada por 14 diputados del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal, uno del PINU y uno de la Democracia Cristiana.
Zambrano fue jefe de bancada del partido de la estrella solitaria, y ahora asume la presidencia del Congreso Nacional como sucesor de Luis Redondo, expresidente y exdiputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Según el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contenida en el decreto 363-2013, la directiva en propiedad está integrada por un presidente, por lo menos seis vicepresidentes, dos secretarios, dos prosecretarios y los miembros alternos que sean necesarios.