Congreso elige directiva en propiedad y ratifica a Tomás Zambrano como presidente

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de acuerdos partidarios y un atraso de varias horas, finalmente los 128 diputados electos votaron por la nueva Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional (CN), ratificando como presidente del Legislativo al diputado Tomás Zambrano.

Con 86 votos, Tomás Zambrano, del Partido Nacional, fue electo como presidente de la Junta Directiva en propiedad del Poder Legislativo, para el periodo 2026-2030, tras la moción presentada por el diputado Mario Pérez.

La sesión, que estaba convocada inicialmente para las 11:00 de la mañana, fue reprogramada hasta las 3 de la tarde tras un espacio solicitado por diputados del Partido Nacional y Partido Liberal para terminar de concluir los consensos de la agenda legislativa.