Posponen elección de Junta Directiva en propiedad hasta las 3:00 de la tarde

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Junta Directiva provisional del Congreso Nacional (CN), Tomás Zambrano, anunció este viernes-23 de enero- que la sesión para la elección de la Junta Directiva en propiedad se pospondrá cuatro horas después de lo previsto. Minutos antes de que se llevara a cabo la reunión, convocada para las 11:00 de la mañana, el diputado nacionalista informó que, debido a las negociaciones entre los partidos políticos, la sesión se retrasará hasta las 3:00 de la tarde. "Vamos a suspender la sesión y convocar para las 3:00 de la tarde, porque han pedido espacio también los diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal para terminar de concluir los consensos de la agenda legislativa a partir del próximo 25 de enero", notificó Zambrano.

Agregó: "Nuestro compromiso y nuestro deseo, es que esta próxima junta directiva esté integrada en una buena parte por el Partido Liberal, por el representante de la Democracia Cristiana, por el representante del PINU, igual que las comisiones van a estar integradas por todos los partidos políticos". Adelantó que el próximo domingo la instalación de la nueva legislatura deberá realizarse en horas de la mañana, horario que se definirá una vez quede instalada la Junta Directiva en propiedad. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. "Vamos a tratar de que sean ordinarios, o mínimo van a ser comisiones especiales para tratar y trabajar en las reformas electorales a partir del 25 de enero, para trabajar en las reformas a la ley orgánica que hemos dialogado con el Partido Liberal, para trabajar también otra comisión en lo que son las reformas a la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras", explicó.