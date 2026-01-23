Momento en que juramentaron a Tomás Zambrano como presidente del CN: “Prometo ser fiel a la República"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano fue juramentado como nuevo presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030, junto a los demás miembros de la Junta Directiva, conformada por representantes de diferentes bancadas.
La Junta Directiva en Propiedad quedó integrada por 14 miembros del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal de Honduras, un congresista del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y un representante de la Democracia Cristiana.
Luego de que la moción fuera presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, Zambrano ofreció un discurso ante el pleno y posteriormente llamó a los integrantes de la Junta Directiva para proceder con la juramentación.
Zambrano colocó su mano sobre la Constitución de la República, mientras los demás miembros alzaron la mano derecha, y expresó: “Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Quedan en posesión de su cargo. Que Dios los bendiga. Felicidades a todos”.
Acto seguido, subieron al estrado los vicepresidentes, secretarios y prosecretarios para continuar con el acto de juramentación.
Los vicepresidentes juramentados fueron Erika Corina Urtecho Echeverría, del Partido Liberal de Honduras; Tania Gabriela Pinto Pacheco, del Partido Nacional de Honduras; Mario Edgardo Segura Aroca, del Partido Liberal; Lissi Marcela Matute Cano, del Partido Nacional de Honduras; Lionel López Orellana, del Partido Liberal de Honduras; Carla Patricia Figueroa Cardoza, del Partido Nacional de Honduras; Jhosy Sadan Toscano Ramírez, del Partido Liberal de Honduras; Johanna Bermúdez Lacayo, del Partido Nacional de Honduras; Godofredo Fajardo Ramírez, del Partido Democracia Cristiana; y Rolando Contreras Mendoza, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata.
Finalmente, Zambrano fijó la próxima sesión legislativa para el 25 de enero de 2026, a las 11:00 de la mañana, fecha en la que se llevará a cabo la instalación de la primera legislatura.