Momento en que juramentaron a Tomás Zambrano como presidente del CN: “Prometo ser fiel a la República"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano fue juramentado como nuevo presidente del Congreso Nacional para el período 2026–2030, junto a los demás miembros de la Junta Directiva, conformada por representantes de diferentes bancadas. La Junta Directiva en Propiedad quedó integrada por 14 miembros del Partido Nacional, 12 del Partido Liberal de Honduras, un congresista del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU) y un representante de la Democracia Cristiana.

Luego de que la moción fuera presentada por el diputado nacionalista Mario Pérez, Zambrano ofreció un discurso ante el pleno y posteriormente llamó a los integrantes de la Junta Directiva para proceder con la juramentación. Zambrano colocó su mano sobre la Constitución de la República, mientras los demás miembros alzaron la mano derecha, y expresó: "Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Quedan en posesión de su cargo. Que Dios los bendiga. Felicidades a todos". Acto seguido, subieron al estrado los vicepresidentes, secretarios y prosecretarios para continuar con el acto de juramentación.