Siguen las protestas en Talanga por simpatizantes liberales que defienden el triunfo de Rudy Banegas

Continúan las protestas en Talanga tras los cambios en los resultados electorales, que inicialmente daban el triunfo al actual alcalde y posteriormente ratificaron como ganador al candidato del PN

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 14:09
Por segundo día consecutivos los simpatizantes del alcalde Rudy Banegas continúan protestando en Talanga.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Con quema de llantas y obstaculizando el paso vehicular, simpatizantes del Partido Liberal continúan por segundo día consecutivo manifestándose en Talanga.

El pasado jueves 22 de enero, varios manifestantes llegaron hasta el puente ubicado en la zona de Río Dulce, en Talanga, exigiendo que se respetara el “triunfo de Rudy Banegas”.

Pese a que fueron desalojados, este viernes, por segundo día consecutivo, retomaron las protestas con pancartas, banderas y quema de llantas.

Alrededor de las 2:00 de la tarde, el tráfico vehicular en la zona se tornó pesado, debido a que los simpatizantes del actual alcalde de Talanga, Rudy Banegas, obstaculizaron el paso.

Las manifestaciones se originaron luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregara la credencial como alcalde de Talanga a Rudy Banegas, del Partido Liberal, lo que confirmaba su reelección.

Sin embargo, al día siguiente, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras una revisión de actas impugnadas, informó que el ganador de la alcaldía era Roosevelt Avilez, del Partido Nacional.

La alcaldía de Talanga es uno de los más de 60 casos que pasaron a control del TJE, debido a que su situación no pudo resolverse durante el escrutinio especial realizado por el CNE.

