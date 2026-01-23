Siguen las protestas en Talanga por simpatizantes liberales que defienden el triunfo de Rudy Banegas

Tegucigalpa, Honduras.- Con quema de llantas y obstaculizando el paso vehicular, simpatizantes del Partido Liberal continúan por segundo día consecutivo manifestándose en Talanga.

El pasado jueves 22 de enero, varios manifestantes llegaron hasta el puente ubicado en la zona de Río Dulce, en Talanga, exigiendo que se respetara el “triunfo de Rudy Banegas”.

Pese a que fueron desalojados, este viernes, por segundo día consecutivo, retomaron las protestas con pancartas, banderas y quema de llantas.

Alrededor de las 2:00 de la tarde, el tráfico vehicular en la zona se tornó pesado, debido a que los simpatizantes del actual alcalde de Talanga, Rudy Banegas, obstaculizaron el paso.