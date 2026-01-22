Incertidumbre en Talanga, Valle de Ángeles y Guaimaca repiten y Camasca superó los tres votos

Tegucigalpa, Honduras.- En vilo se encuentran los pobladores del municipio de Talanga, al no saber quién gobernará en su pueblo los próximos cuatro años desde la alcaldía municipal. Ayer, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) realizó el recuento jurisdiccional en el Centro Logístico Electoral (CLE), para dirimir la situación que llevó a los candidatos del Partido Nacional (PN) y del Partido Liberal (PL) a solicitar ese recuento especial de los votos. En el recuento jurisdiccional, según Roosevelt Eduardo Avilez Santos, candidato por el Partido Nacional, él resultó ganador con una diferencia de 115 votos; sin embargo, el TJE no ha emitido un pronunciamiento público sobre este caso. El resultado solamente se les habría notificado en privado a Avilez Santos y a Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo, el aspirante por el Partido Liberal, quien resultó ser el perdedor.

Incertidumbre en Talanga

Las protestas no se hicieron esperar en el municipio de Talanga, al norte del departamento de Francisco Morazán. Los seguidores de Rudy Banegas se apostaron en las instalaciones del Palacio Municipal de Talanga, desde que se enteraron que el TJE declaró ganador al nacionalista Roosevelt Avilez. El malestar de los talangueños con la determinación del TJE, es porque el pasado martes 20 de enero, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregó la credencial como alcalde electo a Rudy Banegas. Además, por el que TJE no habría realizado el conteo de los votos de manera justa, según denunció el propio Banegas. Éste anunció que interpondrían una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP), por lo que él considera un robo en las elecciones de Talanga, pero en el MP informaron que esta acción legal todavía no ha sido presentada.

En el escrutinio inicial realizado en las urnas, el 30 de noviembre, Rudy Banegas ganó al obtener 5,556 votos, sobre los 5,384 obtenidos por Roosevelt Avilez, o sea, una diferencia a favor de Banegas, de 172 marcas. Siete de las actas de cierre presentaron inconsistencias y fueron las que se sometieron al recuento jurisdiccional.

Ganador en Valle de Ángeles

Este jueves en horas de la mañana, el TJE llevó a cabo el recuento jurisdiccional de los municipios de Valle de Ángeles, en Francisco Morazán y Camasca en el departamento de Intibucá. En el caso de Valle de Ángeles, el órgano electoral ratificó al candidato del Partido Nacional, Wilfredo Ponce Ponce, quien le ganó la partida al liberal, Jesús Javier Cabrera Reyes, al realizar el recuento de cuatro actas de cierre que habían presentado inconsistencias. Entre tanto, referente a Camasca, con una estrecha diferencia, el candidato del Partido Nacional, José Mario Lemus Guzmán, posterior a las elecciones generales, solicitó un nuevo conteo de los votos, a razón de que la diferencia por la que perdía era tan corta, sólo de tres votos.

Hoy, en el recuento jurisdiccional del TJE, Ignacio Bautista, candidato del Partido Libertad y Refundación (Libre), fue declarado ganador con 34 marcas sobre su más cercano contendiente José Lemus.

Guaimaca por quinta vez