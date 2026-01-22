Mario Flores Urrutia: resoluciones del TJE son "inapelables y firmes"

Tegucigalpa, Honduras.– El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, aseguró que una vez emitidas las resoluciones sobre las apelaciones de resultados electorales en varias municipalidades, serán “inapelables y firmes”.
“Nosotros somos un tribunal especializado en materia electoral. La Ley Orgánica Procesal Electoral establece que nuestras resoluciones son inapelables y firmes”, afirmó Urrutia.
El magistrado enfatizó que, “cuando hay una sentencia ya firme, los agraviados, en este caso las personas que no se vean favorecidas, junto a sus apoderados legales, deberán considerar cuáles son los recursos o guías que van a seguir”.
Pese a que los apelantes pueden continuar manifestando su inconformidad con los resultados, Urrutia fue claro al señalar que las opciones son limitadas: “Adelantamos y reafirmamos que nuestras decisiones son inapelables y firmes”, reiteró.
Cabe recordar que, hace menos de una semana, el TJE admitió y rechazó varios recursos de apelación relacionados con los resultados electorales a nivel de corporaciones municipales.
Entre los recursos admitidos se encuentran los correspondientes a las alcaldías de El Progreso y Sulaco, en Yoro; Langue y Talanga, en Valle; así como San Luis, en Santa Bárbara, y San Marcos de la Sierra, en Ocotepeque.
Urrutia confirmó que “desde muy tempranas horas de la mañana hasta este momento hemos evacuado los recuentos jurisdiccionales que fueron solicitados a través de los recursos de apelación”.
“Esta es una audiencia de evacuación de pruebas mediante la práctica de un recuento jurisdiccional, con el objetivo de determinar los hallazgos derivados de la petición presentada por el recurrente o apelante”, explicó.
Las resoluciones sobre estos casos aún no han sido emitidas oficialmente; sin embargo, una vez concluyan los recuentos, el TJE brindará un informe detallado sobre los hallazgos y si existe algún cambio en los resultados electorales de los municipios involucrados.