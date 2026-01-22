Mario Flores Urrutia: resoluciones del TJE son "inapelables y firmes"

Tegucigalpa, Honduras.– El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, aseguró que una vez emitidas las resoluciones sobre las apelaciones de resultados electorales en varias municipalidades, serán “inapelables y firmes”. “Nosotros somos un tribunal especializado en materia electoral. La Ley Orgánica Procesal Electoral establece que nuestras resoluciones son inapelables y firmes”, afirmó Urrutia. El magistrado enfatizó que, “cuando hay una sentencia ya firme, los agraviados, en este caso las personas que no se vean favorecidas, junto a sus apoderados legales, deberán considerar cuáles son los recursos o guías que van a seguir”.

Pese a que los apelantes pueden continuar manifestando su inconformidad con los resultados, Urrutia fue claro al señalar que las opciones son limitadas: “Adelantamos y reafirmamos que nuestras decisiones son inapelables y firmes”, reiteró. Cabe recordar que, hace menos de una semana, el TJE admitió y rechazó varios recursos de apelación relacionados con los resultados electorales a nivel de corporaciones municipales. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Entre los recursos admitidos se encuentran los correspondientes a las alcaldías de El Progreso y Sulaco, en Yoro; Langue y Talanga, en Valle; así como San Luis, en Santa Bárbara, y San Marcos de la Sierra, en Ocotepeque. Urrutia confirmó que “desde muy tempranas horas de la mañana hasta este momento hemos evacuado los recuentos jurisdiccionales que fueron solicitados a través de los recursos de apelación”.