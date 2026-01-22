Lluvias evidencian vulnerabilidad y falta de bordos en el Litoral Atlántico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El paso del frente frío número 28 por el Litoral Atlántico de Honduras ha dejado un rastro de destrucción y una crisis humanitaria que afecta a 32,071 personas.
Según los reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el fenómeno meteorológico ha impactado severamente a 5,519 familias en los ocho municipios del departamento de Atlántida, extendiendo los daños a Islas de la Bahía y Colón.
Hasta el momento se contabilizan 29 viviendas dañadas parcialmente, dos viviendas totalmente destruidas, 66 comunidades incomunicadas debido a cortes en carreteras y el aumento del nivel de los ríos que impide el paso vehicular y peatonal por las zonas afectadas.
Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de ríos caudalosos, siendo el Leán uno de los principales causantes de estragos. En el municipio de Arizona, este río inundó las aldeas Kilómetro 16 y Kilómetro 17, obligando al traslado de 37 personas hacia el centro comunal de la zona.
Mientras que la ciudad de La Ceiba ha sido el punto con mayor número de evacuados, 117 personas en total, 106 de estas provenientes de las colonias Villa Neen 1 y 2 y Manantial, que quedaron bajo el agua.
Las familias fueron trasladadas al polideportivo del Instituto Manuel Bonilla, el que sirvió como albergue. Las restantes (11) fueron evacuadas de la colonia Armenia Bonito y llevadas a la iglesia Pacto Profético.
Cabe destacar que estas familias afectadas retornaron a sus hogares a las 3:00 de la tarde del lunes anterior, luego que las aguas de la quebrada Mama Lipa y Los Quineles volvieran a su cauce.
La Ceiba reporta también daños a la infraestructura debido a socavones y derrumbes. Además, se reportaron dos casas dañadas. Uno de los derrumbes ocurrió en la parte alta de la colonia Canelas, dejando sin paso a los habitantes del sector.
El departamento de Ingeniería Municipal procedió la mañana de ayer a remover parte del cerro que se derrumbó. “Se ha restablecido el paso en esta colonia trayendo maquinaria luego de que se reportó este deslizamiento. Asimismo hemos estado en la colonia Pradera cambiando algunas alcantarillas para la evacuación de las aguas para evitar que los habitantes se vuelvan a inundar”, apuntó Luis Mejía, ingeniero municipal. Lo mismo que en la Cuenca del Cangrejal, un derrumbe dejó incomunicadas a 12 comunidades, la vía fue despejada tras varias horas de labor por un equipo municipal.
“Continuamos haciendo evaluaciones de daños a la infraestructura, hay dos puentes dañados y dos viviendas, esto en La Ceiba”, dijo por su parte Jaris Chirinos de la alcaldía municipal.
Mientras que en Tela se reportaron 16 personas albergadas en la iglesia Enmanuel, provenientes de la colonia 15 de Septiembre.
En cuanto al departamento de Colón, no se reportaron mayores incidencias; solo una familia se evacuó de la aldea La Brea de Tocoa.
Lo mismo que en la isla de Roatán, afectada mayormente el lunes anterior, autoridades municipales trabajaban todavía ayer en restaurar la infraestructura dañada por las recientes lluvias.