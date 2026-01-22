Lluvias evidencian vulnerabilidad y falta de bordos en el Litoral Atlántico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El paso del frente frío número 28 por el Litoral Atlántico de Honduras ha dejado un rastro de destrucción y una crisis humanitaria que afecta a 32,071 personas. Según los reportes de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el fenómeno meteorológico ha impactado severamente a 5,519 familias en los ocho municipios del departamento de Atlántida, extendiendo los daños a Islas de la Bahía y Colón. Hasta el momento se contabilizan 29 viviendas dañadas parcialmente, dos viviendas totalmente destruidas, 66 comunidades incomunicadas debido a cortes en carreteras y el aumento del nivel de los ríos que impide el paso vehicular y peatonal por las zonas afectadas.

Las intensas lluvias provocaron el desbordamiento de ríos caudalosos, siendo el Leán uno de los principales causantes de estragos. En el municipio de Arizona, este río inundó las aldeas Kilómetro 16 y Kilómetro 17, obligando al traslado de 37 personas hacia el centro comunal de la zona. Mientras que la ciudad de La Ceiba ha sido el punto con mayor número de evacuados, 117 personas en total, 106 de estas provenientes de las colonias Villa Neen 1 y 2 y Manantial, que quedaron bajo el agua. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Las familias fueron trasladadas al polideportivo del Instituto Manuel Bonilla, el que sirvió como albergue. Las restantes (11) fueron evacuadas de la colonia Armenia Bonito y llevadas a la iglesia Pacto Profético.