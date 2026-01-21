Se mantiene alerta verde en siete departamentos por remanentes de frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta verde a siete departamentos del país, como medida preventiva ante los remanentes del frente frío que continúa generando lluvias y condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona norte y noroccidental.

La medida aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, y tendrá una vigencia de 24 horas, a partir de las 9:00 de la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, de acuerdo con el boletín oficial emitido por la institución.

Este nuevo llamado a la prevención da seguimiento a las alertas emitidas el pasado domingo, cuando Copeco advirtió sobre el ingreso de una masa de aire frío que provocaría lluvias persistentes, incremento en los caudales de ríos y posibles inundaciones en zonas vulnerables del norte del país, situación que en varios sectores se ha mantenido durante la presente semana.