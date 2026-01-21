Se mantiene alerta verde en siete departamentos por remanentes de frente frío

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantiene en alerta verde a siete departamentos del país, como medida preventiva ante los remanentes del frente frío que continúa generando lluvias y condiciones inestables en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona norte y noroccidental.
La medida aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, y tendrá una vigencia de 24 horas, a partir de las 9:00 de la noche de este miércoles 21 de enero de 2026, de acuerdo con el boletín oficial emitido por la institución.
Este nuevo llamado a la prevención da seguimiento a las alertas emitidas el pasado domingo, cuando Copeco advirtió sobre el ingreso de una masa de aire frío que provocaría lluvias persistentes, incremento en los caudales de ríos y posibles inundaciones en zonas vulnerables del norte del país, situación que en varios sectores se ha mantenido durante la presente semana.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el viento del este continuará transportando humedad desde el mar Caribe hacia el territorio hondureño, favoreciendo la presencia de lluvias y lloviznas débiles y dispersas en las regiones del oriente, norte, noroccidente y algunas áreas del centro del país.
Copeco explicó que la alerta verde no implica una situación de emergencia inmediata, pero sí un estado de vigilancia constante, por lo que las autoridades locales, comités de emergencia municipal y cuerpos de socorro deben mantenerse atentos ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.
Asimismo, se recomendó a la población que habita en zonas cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables evitar cruzar vados crecidos, revisar los sistemas de drenaje y atender los llamados de las autoridades, con el objetivo de prevenir tragedias humanas.
En cuanto a los daños registrados, Copeco ha informado que las lluvias de los últimos días han dejado miles de personas afectadas, principalmente en la zona norte del país, con comunidades inundadas, viviendas anegadas y familias evacuadas de manera preventiva debido al desbordamiento de ríos y quebradas.
Además, se reportan viviendas dañadas, algunas destruidas, carreteras parcialmente colapsadas y comunidades incomunicadas, especialmente en sectores bajos de Atlántida, Colón y Cortés, donde las autoridades continúan realizando evaluaciones para cuantificar las pérdidas y coordinar la entrega de asistencia humanitaria.