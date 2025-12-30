Copeco declara alerta verde en seis departamentos por lluvias y masa de aire frío

Tegucigalpa, Honduras.- Copeco declaró alerta verde para seis departamentos del país debido a lluvias de consideración asociadas al ingreso de una masa de aire frío, informó este martes el ente pronosticador.
La alerta verde abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, zonas donde se esperan precipitaciones derivadas de las condiciones atmosféricas anunciadas.
Según Copeco, este nivel de alertamiento tendrá una duración de 72 horas y entró en vigencia a partir de las 6:00 pm de este martes 30 de diciembre.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que “una masa de aire frío estará ingresando al territorio nacional por la tarde del 31 de diciembre de 2025, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes, débiles a moderadas”.
El pronóstico establece que las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones noroccidental y norte del país, donde se prevén acumulados diarios significativos.
De acuerdo con Cenaos, las precipitaciones “podrían superar los 60 a 80 mm en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 100 mm en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa”.
Ante este escenario, Copeco recomendó a la población que habita en zonas vulnerables mantenerse atenta a la evolución de las lluvias durante el período de la alerta verde.
“A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros”, indicó Copeco.
El ente también advirtió: “Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias”.
Finalmente, Copeco señaló que “ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones”.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).