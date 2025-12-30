Copeco declara alerta verde en seis departamentos por lluvias y masa de aire frío

Según Copeco, este nivel de alertamiento tendrá una duración de 72 horas y entró en vigencia a partir de las 6:00 pm de este martes 30 de diciembre.

La alerta verde abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, zonas donde se esperan precipitaciones derivadas de las condiciones atmosféricas anunciadas.

Tegucigalpa, Honduras.- Copeco declaró alerta verde para seis departamentos del país debido a lluvias de consideración asociadas al ingreso de una masa de aire frío , informó este martes el ente pronosticador.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) detalló que “una masa de aire frío estará ingresando al territorio nacional por la tarde del 31 de diciembre de 2025, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes, débiles a moderadas”.

El pronóstico establece que las lluvias se concentrarán principalmente en las regiones noroccidental y norte del país, donde se prevén acumulados diarios significativos.

De acuerdo con Cenaos, las precipitaciones “podrían superar los 60 a 80 mm en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 100 mm en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa”.

Ante este escenario, Copeco recomendó a la población que habita en zonas vulnerables mantenerse atenta a la evolución de las lluvias durante el período de la alerta verde.

“A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenazas, se les recomienda tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros”, indicó Copeco.

El ente también advirtió: “Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias”.

Finalmente, Copeco señaló que “ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones”.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).