Inundaciones obligan a casi 100 personas a refugiarse en albergues de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.– Al menos un centenar de personas permanecen albergadas en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones.
En menos de tres días, distintas colonias, barrios y aldeas de La Ceiba han colapsado a causa de las intensas inundaciones que han afectado la zona en los últimos días.
En consecuencia, muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y resguardarse en los diferentes albergues habilitados por las autoridades de emergencia.
El Instituto Manuel Bonilla es uno de los centros habilitados para albergar a las familias afectadas y, según los encargados, ya registra casi un centenar de personas resguardadas.
“Ayer ya teníamos un promedio de 71 personas aquí en el albergue, 36 adultos y 35 niños; sin embargo, en horas de la madrugada llegaron 25 personas más”, explicó Waleska García, coordinadora del departamento de Género Municipal.
De acuerdo con lo informado por García, entre los nuevos ingresados hay 14 niños y 11 adultos. De continuar las precipitaciones, el número de albergados podría seguir incrementándose.
Este albergue, en específico, recibe residentes de distintas comunidades, entre ellas Villanín 2, colonia La Fe, La Pineda y la colonia El Manantial.
“Son personas que han perdido todo, con daños materiales en sus viviendas debido a las inundaciones; sin embargo, deben retornar a esas casas porque no tienen otro lugar a dónde ir”, aseguró García.
Además, enfatizó que “se estima que hoy, a las seis de la tarde, se pueda levantar la alerta y que las familias puedan retornar a sus hogares”.
La municipalidad de La Ceiba, junto a instituciones como la Cruz Roja y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), se han encargado de donar insumos a los afectados.
No obstante, García explicó que aún existen necesidades que deben ser cubiertas, como la entrega de abrigos. Las personas que quieran realizar donaciones, pueden acudir directamente a los albergues o a la municipalidad.