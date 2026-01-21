Inundaciones obligan a casi 100 personas a refugiarse en albergues de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.– Al menos un centenar de personas permanecen albergadas en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, debido a las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones. En menos de tres días, distintas colonias, barrios y aldeas de La Ceiba han colapsado a causa de las intensas inundaciones que han afectado la zona en los últimos días. En consecuencia, muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y resguardarse en los diferentes albergues habilitados por las autoridades de emergencia.

El Instituto Manuel Bonilla es uno de los centros habilitados para albergar a las familias afectadas y, según los encargados, ya registra casi un centenar de personas resguardadas. “Ayer ya teníamos un promedio de 71 personas aquí en el albergue, 36 adultos y 35 niños; sin embargo, en horas de la madrugada llegaron 25 personas más”, explicó Waleska García, coordinadora del departamento de Género Municipal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De acuerdo con lo informado por García, entre los nuevos ingresados hay 14 niños y 11 adultos. De continuar las precipitaciones, el número de albergados podría seguir incrementándose.