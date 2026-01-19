Elevan alerta amarilla en tres departamentos de Honduras; cuatro siguen en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las lluvias registradas tras el ingreso de una masa de aire frío en el territorio nacional, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó alerta amarilla a tres departamentos y cuatro municipios del país, mientras mantiene la alerta verde en otras zonas.
Según el boletín oficial, la alerta amarilla aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés, por las fuertes precipitaciones y el alto oleaje en el litoral Caribe.
Copeco informó que estas condiciones climáticas son generadas por el ingreso de una masa de aire frío acompañada de una vaguada prefrontal, lo que ha provocado lluvias de moderadas a fuertes en la región norte y noroccidental del país.
Asimismo, se mantienen bajo alerta verde los departamentos de Santa Bárbara, Yoro, Gracias a Dios y el resto de Cortés, como medida preventiva ante posibles crecidas de ríos, inundaciones urbanas y deslizamientos de tierra.
Las autoridades detallaron que los niveles de alerta entran en vigencia por 72 horas, a partir de las 9:00 de la noche del domingo 18 de enero, con monitoreo constante de las condiciones meteorológicas.
De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se esperan cielos nublados, lluvias y chubascos intermitentes en el norte del país, además de vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en algunas regiones.
Cenaos también advirtió sobre alto oleaje en el mar Caribe, con alturas de entre 2 y 4 pies, que podrían alcanzar hasta 6 pies al norte de las Islas de la Bahía, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones de mediano y pequeño calado.