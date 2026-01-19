Elevan alerta amarilla en tres departamentos de Honduras; cuatro siguen en alerta verde

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las lluvias registradas tras el ingreso de una masa de aire frío en el territorio nacional, la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) elevó alerta amarilla a tres departamentos y cuatro municipios del país, mientras mantiene la alerta verde en otras zonas.

Según el boletín oficial, la alerta amarilla aplica para los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida y Colón, así como para los municipios de San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, en el departamento de Cortés, por las fuertes precipitaciones y el alto oleaje en el litoral Caribe.

Copeco informó que estas condiciones climáticas son generadas por el ingreso de una masa de aire frío acompañada de una vaguada prefrontal, lo que ha provocado lluvias de moderadas a fuertes en la región norte y noroccidental del país.