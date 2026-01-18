Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan varias zonas de Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Las intensas lluvias que se registran este domingo en la zona insular de Honduras han provocado inundaciones en varios sectores de Roatán, generando afectaciones en calles y viviendas, según reportes de pobladores.
El alcalde municipal, Ron McNab, giró instrucciones inmediatas para remover la basura y los desechos que bloquean el paso de agua en el centro de Coxen Hole, con el objetivo de evitar mayores inundaciones.
Además, se realiza una evaluación de los daños causados por las precipitaciones recientes.
Videos de los afectados en la zona muestran calles completamente anegadas, incluida la vía frente al Mercado Municipal, donde la acumulación de agua dificulta el tránsito de vehículos y peatones.
Las autoridades locales recomendaron a los conductores y transeúntes transitar con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno insular.
Copeco emitió una alerta verde para siete departamentos del país: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, debido a la entrada de una masa de aire frío y al alto oleaje pronosticado en el litoral Caribe. Esta medida estará vigente por 72 horas a partir del lunes 19 de enero.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la masa de aire frío ingresará al país la tarde del domingo 18, provocando vientos del norte y noreste, descenso de la temperatura y precipitaciones intermitentes de moderadas a fuertes en la región norte y noroccidental.
Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían causar inundaciones urbanas y elevar los niveles de ríos y quebradas que desembocan en el Caribe, principalmente en Atlántida, Santa Bárbara, Cortés, Colón y Yoro, por lo que instan a la población a mantenerse alerta.
Equipos de emergencia continúan monitoreando la situación y trabajando para brindar asistencia a los afectados.