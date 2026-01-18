Fuertes lluvias provocan inundaciones y afectan varias zonas de Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Las intensas lluvias que se registran este domingo en la zona insular de Honduras han provocado inundaciones en varios sectores de Roatán, generando afectaciones en calles y viviendas, según reportes de pobladores.

El alcalde municipal, Ron McNab, giró instrucciones inmediatas para remover la basura y los desechos que bloquean el paso de agua en el centro de Coxen Hole, con el objetivo de evitar mayores inundaciones.

Además, se realiza una evaluación de los daños causados por las precipitaciones recientes.

Videos de los afectados en la zona muestran calles completamente anegadas, incluida la vía frente al Mercado Municipal, donde la acumulación de agua dificulta el tránsito de vehículos y peatones.