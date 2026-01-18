Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de enero de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dejarán sin suministro eléctrico a varias zonas del país.
Los cortes están programados por varias horas, en algunas zonas desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.
Las autoridades recomiendan a la población tomar nota, ya que los cortes durarán hasta seis horas y se realizarán desde tempranas horas de este lunes.
San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.
San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, Residencial Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, residencial Villas Paraíso etapa I y II, residencial Mallorca, Supermercado La Fuente.
San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.
Colonia Altiplano (este).
Atlántida y Colón, de 1:00 a. m. a 4:30 a. m.
La Ceiba, Juticalpa, Balfate, Olanchito, Olancho, municipio de Arenal, Sabá, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental, municipio de Santa Fe, municipio de Santa Rosa de Aguán y Puerto Castilla.