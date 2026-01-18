Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de enero de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dejarán sin suministro eléctrico a varias zonas del país.

Los cortes están programados por varias horas, en algunas zonas desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Las autoridades recomiendan a la población tomar nota, ya que los cortes durarán hasta seis horas y se realizarán desde tempranas horas de este lunes.