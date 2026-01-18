  1. Inicio
  2. · Honduras

Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de enero de 2026 en Honduras

Varias zonas permanecerán sin energía eléctrica este lunes 19 de enero, debido a trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 13:03
Cortes de energía eléctrica programados para este lunes 19 de enero de 2026 en Honduras

La ENEE anunció cortes de energía eléctrica en distintas regiones del país para este lunes 19 de enero, como parte de labores de mantenimiento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los trabajos de mantenimiento ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dejarán sin suministro eléctrico a varias zonas del país.

Los cortes están programados por varias horas, en algunas zonas desde las 9:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Las autoridades recomiendan a la población tomar nota, ya que los cortes durarán hasta seis horas y se realizarán desde tempranas horas de este lunes.

ENEE recibió L981.8 millones para inversiones y reducción de pérdidas

San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

San Juan, Lomas de San Juan I y II etapa, Residencial Santa Isabel I, II y III etapa, Constructora William & Molina (Duracreto), La Despensa Familiar, Santa Marta, Santa Clara, colonia El Porvenir, colonia Indiana, colonia El Edén, colonia Lomas de Raquel, Lomas del Carmen, colonia Luis García Bustamante, residencial Toledo, Los Naranjos, La Alameda, residencial Villas Paraíso etapa I y II, residencial Mallorca, Supermercado La Fuente.

San Pedro Sula, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Colonia Altiplano (este).

¿Cuáles son los lugares con mayores pérdidas reportadas por la ENEE?

Atlántida y Colón, de 1:00 a. m. a 4:30 a. m.

La Ceiba, Juticalpa, Balfate, Olanchito, Olancho, municipio de Arenal, Sabá, Sonaguera, Tocoa, Trujillo, Bonito Oriental, municipio de Santa Fe, municipio de Santa Rosa de Aguán y Puerto Castilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias