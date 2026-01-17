Alerta verde en siete departamentos de Honduras por masa de aire frío

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió alerta verde para siete departamentos ante una masa de aire frío que estará ingresando en las próximas horas. La alerta verde estará vigente desde las 6:00 a.m. del lunes 19 de enero y se mantendrá por 72 horas.

Copeco estableció que prevé lluvias que podría causar inundaciones en algunas partes del país.

Comunicado de Copeco

Por lluvias de masa de aire frío, Copeco emite alerta verde para siete departamentos del país Se declara alerta verde para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Copán, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Atlántida y Colón, por lluvias de una masa de aire frío que ingresará al país y alto oleaje en el litoral Caribe. Este nivel de alertamiento entra en vigencia por 72 horas, a partir de las 6:00 a.m. del lunes 19 de enero. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la masa de aire frío ingresará al territorio nacional la tarde del domingo 18 de enero, produciendo vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso de temperatura ambiente y precipitaciones intermitentes, de moderadas a fuertes, en las regiones noroccidental y norte, con acumulados diarios que podrían superar los 100 a 120 mm en sectores urbanos de la costa norte y superiores a 150 mm en áreas montañosas de la región norte, especialmente sobre la Sierra de Omoa y sierra Nombre de Dios.

Mientras que en el resto del occidente y algunas áreas del centro y oriente se esperan precipitaciones dispersas y descenso leve de la temperatura ambiente. Asimismo, sobre las planicies del sur se esperan rachas de viento que podrían alcanzar los 30 a 50 kilómetros por hora y también se advierte de alto oleaje en el mar Caribe de 3 a 5 pies a partir del lunes 19, con máximos hasta de 8 pies el martes 20 de enero al norte de las Islas de la Bahía.

Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas en la región norte y elevar los niveles de los ríos y quebradas que desembocan en el mar Caribe (principalmente los ríos de corto recorrido en Atlántida, Santa Bárbara, Cortés, Colón y Yoro). Recomendaciones de prevención: • A las personas que viven a orillas de los ríos y en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos, inundaciones y otro tipo de amenaza, tomar las medidas preventivas y si es posible la evacuación a lugares seguros.

• Evite cruzar vados, ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas como consecuencia de las lluvias. • Ante la presencia de vientos racheados, asegure los techos de su vivienda, limpie canaletas, desagües, cunetas y tragantes de su entorno, y recoja la basura para evitar inundaciones. • Copeco sugiere a la Dirección de la Marina Mercante, que mediante sus protocolos restrinja la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el Caribe hondureño los días lunes y martes.

