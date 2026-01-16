Sismo sacude Caribe hondureño; Copeco reporta varias réplicas

"Han habido réplicas después del sismo principal, al menos cuatro de ellas son de magnitud considerable y en el mismo sitio, ahí cerca de Islas del Cisne. El epicentro fue a unos kilómetros al noroeste de Omoa, muy cerca de la costa nuestra, cerca de todo el departamento de Cortés", detalló el director de Copeco, Francisco Argeñal.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó a través de sus redes sociales que un sismo de magnitud 5.7 y varias réplicas sacudió el caribe hondureño, situando su epicentro a solo 14 kilómetros de Omoa, Cortés.

A pesar de la intensidad del sismo y el susto generalizado entre los habitantes de Cortés, las autoridades brindaron un primer reporte de tranquilidad en cuanto a infraestructura se refiere.

Cenaos explicó que el origen de esta actividad tiene una base geológica bien definida en el fondo marino.

"Los sismos registrados frente a la costa norte del país, en el sector cercano a Omoa–Puerto Cortés, se relacionan con el sistema de fallas activo de las Islas del Cisne, una zona natural de fracturas en el fondo marino que forma parte del límite entre la placa de norteamérica y la placa del Caribe".

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre la naturaleza de este contacto entre placas, Argeñal fue enfático en que no se trata de una estructura simple. "Este contacto no corresponde a una línea única y continua como puede representarse en los mapas, sino a un conjunto de fallas que, en conjunto, conforman el sistema conocido como falla de Islas del Cisne", agregó.

Por otra parte, detalló que, hasta el momento, no se han recibido reportes oficiales de daños materiales o víctimas humanas que lamentar producto de este evento telúrico.