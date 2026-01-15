¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este viernes 16 de enero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una masa de aire frío estará influyendo en las condiciones del tiempo este viernes 16 de enero de 2026, con abundante nubosidad, descenso de temperaturas y lluvias en varias regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas sobre la región norte, mientras que en el noroccidente, centro y oriente se esperan lluvias y ovisnas débiles.

“El desplazamiento de una masa de aire frío estará produciendo abundante nubosidad, descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles a moderadas y dispersas”, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje de 3 a 5 pies, con máximos de hasta 6 pies de altura en el litoral caribe, mientras que en el golfo de Fonseca el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies.

Fonseca detalló que “los oleajes serán de 3 a 5 pies con máximos de 6 pies de altura en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”.