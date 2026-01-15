¿Cuáles serán las condiciones climáticas para este viernes 16 de enero en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El desplazamiento de una masa de aire frío estará influyendo en las condiciones del tiempo este viernes 16 de enero de 2026, con abundante nubosidad, descenso de temperaturas y lluvias en varias regiones del país.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones serán débiles a moderadas y dispersas sobre la región norte, mientras que en el noroccidente, centro y oriente se esperan lluvias y ovisnas débiles.
“El desplazamiento de una masa de aire frío estará produciendo abundante nubosidad, descenso en las temperaturas y precipitaciones débiles a moderadas y dispersas”, informó Luis Fonseca, pronosticador de turno de Cenaos.
En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé oleaje de 3 a 5 pies, con máximos de hasta 6 pies de altura en el litoral caribe, mientras que en el golfo de Fonseca el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies.
Fonseca detalló que “los oleajes serán de 3 a 5 pies con máximos de 6 pies de altura en el litoral caribe y de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca”.
Temperaturas
Para el Distrito Central se pronostica una temperatura máxima de 26 C° y una mínima de 14 C°, condiciones que reflejan el impacto directo del ingreso de la masa de aire frío.
En la región central, las temperaturas alcanzarán una máxima de 26 C° y una mínima de 16 C°, mientras que en la región insular se esperan valores de 26 C° como máxima y 24 C° como mínima.
La región norte registrará temperaturas más frescas, con una máxima de 24 C° y una mínima de 20 C°, según el reporte brindado por el pronosticador de Cenaos.
Para la región oriental se prevé una máxima de 28 C° y una mínima de 15 C°, en tanto que en el sur del país se esperan las temperaturas más altas, con una máxima de 36 C° y mínima de 22 C°.
En la región occidental, el termómetro marcará una máxima de 22 C° y una mínima de 12 C°, completando así el panorama térmico previsto para este viernes, marcado por el descenso de temperaturas asociado a la masa de aire frío.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).