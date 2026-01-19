Los videos de las inundaciones y fuertes lluvias que afectan Roatán

Roatán, Honduras.- Vehículos y viviendas prácticamente sumergidos en el agua, calles intransitables y ríos con un elevado caudal son las imágenes que dejaron las fuertes lluvias que afectaron a Roatán, Islas de la Bahía, durante el transcurso del domingo y que persisten este lunes.

Videos compartidos por ciudadanos alarmados por la situación muestran la forma en que las precipitaciones han afectado varias zonas en el municipio del Caribe hondureño, provocando daños e inundaciones en diferentes puntos de la ciudad.