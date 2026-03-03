Empleados de movilidad urbana de la alcaldía capitalina exigen pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Durante este martes, un grupo de empleados de la Gerencia de movilidad urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se concentró frente a las instalaciones del Edifico Municipal para exigir el pago de los salarios correspondientes a enero y febrero.
“Nos deben dos meses de salario y no nos quieren pagar. El alcalde Aldana se fue y nos dejó sin pago”, denunció una de las afectadas entre gritos y exigencias.
Algunos trabajadores también denunciaron incidentes graves durante su jornada laboral, una empleada recordó que fue atropellada dos veces mientras trabajaba en movilidad urbana y no recibió ningún tipo de compensación ni atención médica.
"Tenemos a nuestros hijos sin comer, a nuestras familias sin medicamentos, no andamos pidiendo ayuda, exigimos nuestro salario", expresaron.
Los manifestantes exigieron a las autoridades municipales que se presenten y resuelvan la situación, subrayando que laboran en condiciones extremas, incluyendo jornadas nocturnas y dobles turnos.
Los empleados explicaron que los sueldos rondan los 6,000 lempiras, que ante los pago atrasados, agudizó la alimentación y salud de sus familias
“Trabajamos hasta la madrugada, en el sol y el polvo, y aún así no nos quieren pagar. Sea quien sea el encargado, que sea consciente y nos pague”, señaló una de las afectadas.
Los empleados hicieron un llamado al alcalde de la capital Juan Diego Zelaya, para que se aclare el retraso en los pagos y se garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.