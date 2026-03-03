Empleados de movilidad urbana de la alcaldía capitalina exigen pago de salarios atrasados

Tegucigalpa, Honduras.- Durante este martes, un grupo de empleados de la Gerencia de movilidad urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se concentró frente a las instalaciones del Edifico Municipal para exigir el pago de los salarios correspondientes a enero y febrero.

“Nos deben dos meses de salario y no nos quieren pagar. El alcalde Aldana se fue y nos dejó sin pago”, denunció una de las afectadas entre gritos y exigencias.

Algunos trabajadores también denunciaron incidentes graves durante su jornada laboral, una empleada recordó que fue atropellada dos veces mientras trabajaba en movilidad urbana y no recibió ningún tipo de compensación ni atención médica.

"Tenemos a nuestros hijos sin comer, a nuestras familias sin medicamentos, no andamos pidiendo ayuda, exigimos nuestro salario", expresaron.