  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Empleados de movilidad urbana de la alcaldía capitalina exigen pago de salarios atrasados

Trabajadores de movilidad urbana de la AMDC acudieron al Edificio Municipal con protestas debido a la falta de pago desde hace dos meses

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 18:06
Empleados de movilidad urbana de la alcaldía capitalina exigen pago de salarios atrasados

Empleados piden recibir una respuesta por parte de las autoridades edilicias y que se efectúe el pago de enero y febrero.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Durante este martes, un grupo de empleados de la Gerencia de movilidad urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) se concentró frente a las instalaciones del Edifico Municipal para exigir el pago de los salarios correspondientes a enero y febrero.

“Nos deben dos meses de salario y no nos quieren pagar. El alcalde Aldana se fue y nos dejó sin pago”, denunció una de las afectadas entre gritos y exigencias.

Algunos trabajadores también denunciaron incidentes graves durante su jornada laboral, una empleada recordó que fue atropellada dos veces mientras trabajaba en movilidad urbana y no recibió ningún tipo de compensación ni atención médica.

"Tenemos a nuestros hijos sin comer, a nuestras familias sin medicamentos, no andamos pidiendo ayuda, exigimos nuestro salario", expresaron.

Más de 1,192 toneladas de basura recolectó la Alcaldía en un mes en la capital hondureña

Los manifestantes exigieron a las autoridades municipales que se presenten y resuelvan la situación, subrayando que laboran en condiciones extremas, incluyendo jornadas nocturnas y dobles turnos.

Los empleados explicaron que los sueldos rondan los 6,000 lempiras, que ante los pago atrasados, agudizó la alimentación y salud de sus familias

“Trabajamos hasta la madrugada, en el sol y el polvo, y aún así no nos quieren pagar. Sea quien sea el encargado, que sea consciente y nos pague”, señaló una de las afectadas.

Los empleados hicieron un llamado al alcalde de la capital Juan Diego Zelaya, para que se aclare el retraso en los pagos y se garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias