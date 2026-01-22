Anuncian que el 26 de enero expira el estado de excepción en Honduras

Tegucigalpa, Honudras.- El estado de excepción, decretado como parte de la estrategia de seguridad adoptada por el Gobierno de Xiomara Castro, vencerá el próximo 26 de enero y no será necesario otorgarle una prórroga.
Así lo confirmó Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, quien explicó que la medida formó parte de un conjunto de decisiones adoptadas por el Gobierno de Castro para enfrentar la criminalidad.
“Este gobierno tomó muchas decisiones en materia de seguridad ciudadana que permitieron bajar la tasa de homicidios de 42 por cada 100,000 habitantes a 23. Estamos hablando de casi un 50 % de disminución en el índice de homicidios, y no lo dice el Gobierno de Xiomara Castro, lo dicen instituciones especializadas en el tema”, afirmó Gustavo Sánchez.
El estado de excepción lleva vigente varios meses e incluso Honduras vivió por primera vez un proceso electoral bajo esta medida, la cual ha sido cuestionada por diferentes sectores.
El estado de excepción en Honduras fue aprobado inicialmente por el Poder Ejecutivo el 6 de diciembre de 2022, tras numerosas denuncias de extorsión. Desde entonces, se han emitido más de 25 decretos para ampliar su vigencia.
En noviembre de 2025, el ministro de Seguridad sostuvo que desde que la medida está vigente se han realizado 1.7 millones de operaciones a nivel nacional.
El próximo 27 de enero, Nasry Asfura tomará posesión de su cargo, convirtiéndose en el sucesor de Xiomara Castro.
El nuevo mandatario deberá hacer frente a los problemas de seguridad, desempleo y otros desafíos, además de definir qué nuevas medidas adoptará su gobierno.