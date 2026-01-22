Anuncian que el 26 de enero expira el estado de excepción en Honduras

Tegucigalpa, Honudras.- El estado de excepción, decretado como parte de la estrategia de seguridad adoptada por el Gobierno de Xiomara Castro, vencerá el próximo 26 de enero y no será necesario otorgarle una prórroga.

Así lo confirmó Gustavo Sánchez, secretario de Seguridad, quien explicó que la medida formó parte de un conjunto de decisiones adoptadas por el Gobierno de Castro para enfrentar la criminalidad.

“Este gobierno tomó muchas decisiones en materia de seguridad ciudadana que permitieron bajar la tasa de homicidios de 42 por cada 100,000 habitantes a 23. Estamos hablando de casi un 50 % de disminución en el índice de homicidios, y no lo dice el Gobierno de Xiomara Castro, lo dicen instituciones especializadas en el tema”, afirmó Gustavo Sánchez.