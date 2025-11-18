Presentan nuevo recurso de inconstitucionalidad contra estado de excepción

Tegucigalpa, Honduras.- La decisión de extender una vez más el estado de excepción parcial dio paso que fuera interpuesto un nuevo recurso de inconstitucionalidad contra esa medida de seguridad; los recurrentes aducen la vulneración de las garantías constitucionales. La acción de inconstitucionalidad fue presentada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a criterio personal y no representando a ninguna entidad en particular, por los abogados Fernando González y Andrés Martínez. "Nos hemos apersonado a la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para representar un recurso de inconstitucionalidad en función de que se están violentando las garantías constitucionales en un estado de excepción en pleno proceso electoral", refirió Andrés Martínez.

La motivación de los dos profesionales del derecho y en lo que fundamentan su demanda es que, al estar bajo un estado de excepción parcial durante las elecciones generales del 30 de noviembre, podría limitarse la libre locomoción de los ciudadanos, la libre organización, entre otras garantías constitucionales.

Medida ilegal

Por su parte, Fernando González, argumentó que "es algo inédito e ilegal en la vida constitucional del país. La excepcionalidad se volvió regularidad ordinaria y habitual, algo que es contrario a la Constitución de la República y por ende se presenta la garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, de forma parcial y por razón de contenido contra el decreto ejecutivo número PCM 37-2025". A criterio de González, todas las extensiones del estado de excepción, sin haber sido aprobadas por el pleno del Congreso Nacional (CN), están atropellando las garantías constitucionales como la libre locomoción, el derecho a reunirse consagrada, como lo establece la carta magna.