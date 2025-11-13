UNAH advierte tensión constitucional tras prórroga del estado de excepción previo a elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la extensión por 45 días del estado de excepción decretado por el gobierno de Xiomara Castro, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que lo anterior podría generar una “tensión constitucional de máxima relevancia” al coincidir con las elecciones generales este 30 de noviembre. El gobierno hondureño, una vez más, amplió el estado de excepción parcial que rige desde diciembre de 2022, con el propósito de "reducir los índices de criminalidad". La medida estará vigente hasta el 26 de diciembre y fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta. En el comunicado, la UNAH señaló que, aunque el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana es legítimo, la aplicación de este régimen durante una contienda electoral “genera una tensión constitucional” al coincidir con el ejercicio de derechos políticos fundamentales.

Enfatizó que "la excepcionalidad no puede convertirse en regla", recordando que la Constitución permite la suspensión temporal de garantías únicamente frente a amenazas graves y comprobadas, argumentando que la prolongación continua del régimen, sin una justificación técnica y diferenciada, "desnaturaliza su finalidad constitucional". Según el análisis jurídico realizado, también se cuestiona la ampliación del estado de excepción a 226 municipios del país, al señalar que no ha sido acompañada de una "justificación técnica pública y específica". La UNAH consideró que, en ausencia de estudios criminológicos, la extensión generalizada podría resultar "desproporcionada e incompatible" con los estándares constitucionales.