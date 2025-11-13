UNAH advierte tensión constitucional tras prórroga del estado de excepción previo a elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Ante la extensión por 45 días del estado de excepción decretado por el gobierno de Xiomara Castro, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que lo anterior podría generar una “tensión constitucional de máxima relevancia” al coincidir con las elecciones generales este 30 de noviembre.
El gobierno hondureño, una vez más, amplió el estado de excepción parcial que rige desde diciembre de 2022, con el propósito de "reducir los índices de criminalidad". La medida estará vigente hasta el 26 de diciembre y fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo PCM 37-2025, publicado en el diario oficial La Gaceta.
En el comunicado, la UNAH señaló que, aunque el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana es legítimo, la aplicación de este régimen durante una contienda electoral “genera una tensión constitucional” al coincidir con el ejercicio de derechos políticos fundamentales.
Enfatizó que “la excepcionalidad no puede convertirse en regla”, recordando que la Constitución permite la suspensión temporal de garantías únicamente frente a amenazas graves y comprobadas, argumentando que la prolongación continua del régimen, sin una justificación técnica y diferenciada, “desnaturaliza su finalidad constitucional”.
Según el análisis jurídico realizado, también se cuestiona la ampliación del estado de excepción a 226 municipios del país, al señalar que no ha sido acompañada de una “justificación técnica pública y específica”.
La UNAH consideró que, en ausencia de estudios criminológicos, la extensión generalizada podría resultar “desproporcionada e incompatible” con los estándares constitucionales.
Además, alertó que la suspensión de libertades como la reunión, circulación, asociación, expresión y privacidad puede impactar el núcleo del proceso democrático, afectando la movilización de votantes, la cobertura periodística y la observación electoral.
Y aunque el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió que el estado de excepción es la “única herramienta jurídica” disponible para garantizar la seguridad y la paz ciudadana, la UNAH insistió en que toda prórroga de medidas excepcionales en época electoral debe analizarse con “rigor constitucional” y bajo los principios de democracia y proporcionalidad.
Antes de exponer sus valoraciones académicas desde la perspectiva constitucional, la máxima casa de estudios exhortó al Congreso Nacional, a la Sala de lo Constitucional y a los organismos internacionales de derechos humanos a someter la medida a un “escrutinio estricto”, para garantizar que el régimen no afecte la libre determinación del pueblo hondureño ni el desarrollo normal de las elecciones generales.