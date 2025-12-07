Talanga rechazó a Rixi Moncada: quedó tercera en su municipio natal

Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), analizados por EL HERALDO Plus, demuestran que la votación en Talanga fue contundente.De las 41 actas procesadas, que representan el 100% del total, Moncada alcanzó apenas 1,735 votos, es decir, el 24.93% de los 6,362 votos válidos emitidos.En contraste, Salvador Nasralla obtuvo 2,178 votos, equivalentes al 39.06%, mientras que Nasry Asfura logró 2,449 votos, el 35.20%.Ambos contendientes superaron ampliamente a la aspirante de Libre, evidenciando que la candidata no solo quedó relegada en su propio municipio, sino que además fue superada por dos figuras con discursos distintos y con bases de apoyo consolidadas.Los resultados forman parte de un declive más amplio que analistas atribuyen al desgaste del gobierno de Xiomara Castro, al estilo confrontativo de Moncada, a las fracturas internas del oficialismo y al impacto de su círculo político más cercano.Para Denis Castro Bobadilla, exvicepresidente del Congreso Nacional, el fracaso de la candidatura de Moncada no ocurrió debido a factores externos, sino por errores acumulados desde el propio gobierno.En sus palabras, “el principal activista en contra de Libre fue el mismo gobierno”.