Todo es gratis en América (por un pequeño pago)

Los norteamericanos hacen de todo en Norteamérica: prestan y venden bienes y servicios, y, agrego, por un pequeño pago en América. Ese es el secreto de su éxito. Los norteamericanos hacen las cosas bien hechas en Norteamérica. Ellos llaman “América” a Estados Unidos, pero en realidad, América somos todos los países del continente americano.

Sostienen que Estados Unidos es “un crisol”, un lugar donde las culturas se mezclan; una sociedad donde diversas personas con costumbres diferentes se encuentran y se integran. Estados Unidos es una cultura formada por varias raíces étnicas, entre ellas la latina, cuyos pueblos tienen culturas muy parecidas, que se encuentran y se mezclan.

Nosotros, los latinos, somos en su mayoría católicos o evangélicos, pero nos unen varias costumbres, comportamientos y hábitos muy similares. Tenemos cosas buenas que aportar, que los norteamericanos o gringos no tienen. Por tanto, nuestras ideas, religiones y costumbres, unidas al trabajo duro, nos ayudan a aportar algo valioso a la sociedad norteamericana y a formar parte del crisol. De ahí la idea de hacer la película West Side Story, que contiene la canción que inspiró este artículo.

Los hábitos y costumbres que podemos aportar a la sociedad norteamericana desde nuestra cultura son:

1. No abandonamos a nuestros viejitos en una casa u hogar donde pagamos para que los cuiden, ya que nadie los podrá cuidar mejor que nosotros mismos.

2. No corremos a nuestros hijos a los veinticinco años; ellos siguen viviendo con nosotros hasta que puedan migrar y ganarse la vida por sí mismos. Esto previene suicidios y otras conductas autodestructivas que surgen por la falta de unión y apoyo familiar.

3. Nuestras familias son extensas, por lo cual hay mayor unión y apoyo hasta el cuarto grado de consanguinidad, es decir, entre primos y a veces más.

4. Somos devotos a nuestras costumbres, como la devoción que profesamos a la Virgen y a los santos. Esto es positivo tanto para el comercio, que promueve y beneficia las pequeñas economías, como porque le da un elemento folclórico a nuestro país.

5. El respeto y admiración que sentimos hacia nuestros abuelos, a quienes admiramos desde pequeños por su ardua labor en tiempos difíciles y con mucha menos tecnología y medicamentos avanzados como los que contamos ahora.

Así que, “todo es gratis en América a cambio de un pequeño pago en América”.