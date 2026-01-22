  1. Inicio
Desalojan protesta de liberales en Talanga que defienden triunfo del alcalde Rudy Banegas

Una interminable fila de vehículos provocó la protesta de simpatizantes del PL que defienden el triunfo de Rudy Banegas, luego de que el TJE determinara que el ganador era Roosevelt Avilez

  • Actualizado: 22 de enero de 2026 a las 15:13
La alcaldía de Talanga es uno de los más de 60 casos que pasaron al control del TJE

 Foto: Captura de pantalla

Talanga, Honduras.- Más de dos horas estuvo tomada la carretera en el sector de Río Dulce, en Talanga, Francisco Morazán, donde simpatizantes del Partido Liberal exigían que se respetara el triunfo del actual alcalde, Rudy Banegas.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras un recuento de votos realizado un día después de que Rudy Banegas recibiera su credencial como alcalde de Talanga, resolvió que el ganador no era él, sino Roosevelt Avilez del Partido Nacional.

Los habitantes de Talanga ya daban por hecho que Banegas había sido reelecto; sin embargo, tras el nuevo resultado del TJE, salieron a protestar este 22 de enero.

El CNE le entregó la credencial como alcalde electo de Talanga; 25 horas después resulta que perdió

Al sector de Río Dulce, Talanga, llegó la Policía Nacional alrededor de las 2:50 de la tarde, lista para desalojar a los manifestantes que llevaban más de dos horas protestando.

Con banderas del Partido Liberal y quema de llantas, los militantes se mantuvieron en el sector; no obstante, alrededor de las 3:10 de la tarde la Policía Nacional inició el desalojo.

Las filas de vehículos provocadas por la protesta eran interminables. “Que se respete la voluntad popular”, coreaban los manifestantes.

Los protestantes colocaron una rastra atravesada en ambos carriles para impedir el paso vehicular; sin embargo, la Policía Nacional logró despejar la vía de forma pacífica.

Talanga, la tierra de Rixi Moncada, disfrutó de una verdadera fiesta

Rudy Gustavo Manuel Banegas Lizardo recibió de manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) la credencial que lo oficializaba como alcalde electo del municipio de Talanga.

La alcaldía de Talanga es uno de los más de 60 casos que pasaron al control del TJE, debido a que su situación no pudo resolverse durante el escrutinio especial realizado por el CNE.

