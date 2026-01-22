Desalojan protesta de liberales en Talanga que defienden triunfo del alcalde Rudy Banegas

Talanga, Honduras.- Más de dos horas estuvo tomada la carretera en el sector de Río Dulce, en Talanga, Francisco Morazán, donde simpatizantes del Partido Liberal exigían que se respetara el triunfo del actual alcalde, Rudy Banegas.

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras un recuento de votos realizado un día después de que Rudy Banegas recibiera su credencial como alcalde de Talanga, resolvió que el ganador no era él, sino Roosevelt Avilez del Partido Nacional.

Los habitantes de Talanga ya daban por hecho que Banegas había sido reelecto; sin embargo, tras el nuevo resultado del TJE, salieron a protestar este 22 de enero.