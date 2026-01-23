Nuevo Congreso, nueva imagen: así será el isologotipo del Legislativo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional, además de los cambios en la integración de los parlamentarios y en sus autoridades administrativas, contará con un nuevo isologotipo institucional.

Honduras inicia un nuevo año de transformaciones políticas. La presidenta Xiomara Castro culmina su gestión y Nasry Asfura asumirá la Presidencia de la República el próximo 27 de enero.

En cuanto al Poder Legislativo, los cambios comenzaron el pasado 21 de enero con la llegada de los nuevos congresistas al hemiciclo, donde se eligió la Junta Directiva Provisional.