Nuevo Congreso, nueva imagen: así será el isologotipo del Legislativo

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional, además de los cambios en la integración de los parlamentarios y en sus autoridades administrativas, contará con un nuevo isologotipo institucional.
Honduras inicia un nuevo año de transformaciones políticas. La presidenta Xiomara Castro culmina su gestión y Nasry Asfura asumirá la Presidencia de la República el próximo 27 de enero.
En cuanto al Poder Legislativo, los cambios comenzaron el pasado 21 de enero con la llegada de los nuevos congresistas al hemiciclo, donde se eligió la Junta Directiva Provisional.
Para este 23 de enero está prevista la elección de la Junta Directiva Propietaria del Congreso Nacional, un proceso que también implica la renovación de su imagen institucional.
El nuevo isologotipo contará con un fondo azul y el escudo nacional en color blanco, diseño que representará al Congreso Nacional durante los próximos cuatro años.
Durante el período en que el Congreso Nacional fue presidido por Luis Redondo, se utilizó una imagen distinta, que consistía en el escudo nacional rodeado por un semicírculo de puntos en referencia a los 128 diputados.
Alrededor de las cuatro de la tarde se presentó la moción en el hemiciclo legislativo, momento en el que también se dieron a conocer los candidatos a la Junta Directiva Propietaria, la cual estará conformada por representantes de diferentes bancadas.