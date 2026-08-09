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A disparos asesinan a una joven en el barrio El Dorado, Nueva Arcadia

La joven, quien era madre de dos menores, fue atacada cuando se desplazaba desde la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado

  • Actualizado: 09 de agosto de 2026 a las 07:26
A disparos asesinan a una joven en el barrio El Dorado, Nueva Arcadia

La joven murió tras ser atacada a tiros mientras se conducía en motocicleta.

 Foto: Redes sociales

Copán, Honduras.- Como Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, fue identificada la joven que fue asesinada la madrugada de este domingo -09 de agosto- en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán.

La joven, quien era originaria y residente de Nueva Arcadia, se conducía en una motocicleta cuando fue interceptada por individuos desconocidos, de acuerdo con la información preliminar brindada.

El ataque ocurrió mientras Bonilla Avilés se desplazaba desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.

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Los sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y el cuerpo sin vida de la joven quedó tendidido en el suelo junto a la motocicleta en la vía pública.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de la joven.

Escena donde quedó el cuerpo sin vida de la joven.

 (Foto: Redes sociales )

La información preliminar señala que la víctima recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras extremidades, muriendo de manera inmediata.

Tras el ataque, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar donde quedó el cuerpo de la joven.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán, donde se realizaría la autopsia de ley y, posteriormente, sería entregado a sus familiares.

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Bonilla Avilés había vivido anteriormente en la comunidad de El Encanto, en el municipio de Protección, Santa Bárbara, según la información proporcionada. Se conoció que era madre de dos menores de edad.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar quiénes interceptaron a la joven cuando se desplazaba en motocicleta.

Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen ni se establece el móvil del ataque contra la joven madre, cuya muerte deja en la orfandad a sus pequeños hijos.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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