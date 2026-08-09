A disparos asesinan a una joven en el barrio El Dorado, Nueva Arcadia

Copán, Honduras.- Como Yamileth Bonilla Avilés, de entre 20 y 22 años de edad, fue identificada la joven que fue asesinada la madrugada de este domingo -09 de agosto- en el barrio El Dorado, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán. La joven, quien era originaria y residente de Nueva Arcadia, se conducía en una motocicleta cuando fue interceptada por individuos desconocidos, de acuerdo con la información preliminar brindada. El ataque ocurrió mientras Bonilla Avilés se desplazaba desde el sector de la colonia Nueva Amanecer hacia el barrio El Dorado.

Los sujetos le dispararon en repetidas ocasiones y el cuerpo sin vida de la joven quedó tendidido en el suelo junto a la motocicleta en la vía pública.

La información preliminar señala que la víctima recibió varios impactos de bala en el cráneo, el torso y otras extremidades, muriendo de manera inmediata. Tras el ataque, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar donde quedó el cuerpo de la joven. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Santa Rosa de Copán, donde se realizaría la autopsia de ley y, posteriormente, sería entregado a sus familiares.