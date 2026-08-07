¿A cuánto está el precio del dólar para este fin de semana en Honduras?

El precio de compra establecido fue de 26.8141 lempiras por dólar, mientras que la venta quedó en 26.9482 lempiras. Sin embargo, el Banco Central ya dejó actualizado el tipo de cambio para el próximo lunes 10 de agosto, con la compra en 26.8112 lempiras y la venta en 26.9453 lempiras.

Tegucigalpa, Honduras.- Según el reporte oficial del Banco Central de Honduras ( BCH ) el precio del dólar estadounidense no tiene variaciones para este fin de semana, se mantiene con la tasa fijada por el ente para el viernes 7 de agosto.

El tipo de cambio que fija el BCH sirve como referencia para las operaciones financieras que se realizan en todo el país, y su variación, aunque parezca mínima, impacta directamente en las importaciones, el costo de ciertos productos y el monto que reciben miles de familias hondureñas a través de remesas.

Con estos datos en mano, tanto viajeros como comerciantes y receptores de remesas pueden planificar sus operaciones en dólares durante el fin de semana, sabiendo de antemano cuánto costará la divisa cuando el mercado cambiario vuelva a abrir el próximo lunes.

Cabe recordar que el Banco Central anuncia las variaciones en el tipo de cambio de lunes a viernes a través del informe oficial de cada semana, por lo que se insta a los pobladores a estar al tanto de las nuevas actualizaciones en los precios.