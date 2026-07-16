Ingreso de remesas a Honduras supera la meta del Banco Central de 3.5%

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) proyectó para 2026 un crecimiento interanual de 3.5% en ingreso de remesas familiares.
En 2025, las remesas sumaron 12,297.3 millones de dólares y se esperaba cerrar 2026 con $12,724.7 millones. Sin embargo, los resultados acumulados de 2026 superan las proyecciones oficiales.
Del 1 de enero al 2 de julio de este año, las remesas sumaron 6,589 millones de dólares, mayor que los $5,887.4 millones de igual periodo de 2025.
El aumento interanual es de $701.6 millones, equivalente a 11.9%. El presidente del BCH, Roberto Lagos, anunció que este lunes 20 de julio se publicará la revisión del Programa Monetario 2026-2027 y una de las metas indicativas que se actualizará es la de remesas.
De mantener esa tendencia, las remesas cerrarán 2026 con alrededor de $13,500 millones, con un crecimiento interanual que superará el 10%, menor que el 23% de 2025.
El crecimiento interanual del 2 de julio del 2025-2026 fue de 701.6 millones de dólares, presentando un crecimiento acumulado de 11.9%.
Los departamentos de Honduras con mayor entrada de remesas en el primer semestre del 2026 son: Francisco Morazán con 2,135.5 millones de dólares, seguido de Cortés con $1,304.3 millones y Atlántida con $293.1 millones.
Por otro lado, Lempira, La Paz y Gracias a Dios son los departamentos que menos perciben remesas. De mantenerse este escenario favorable observado en el transcurso del año, los compatriotas en el exterior enviarán alrededor de 13,500 millones de dólares.