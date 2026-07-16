Ingreso de remesas a Honduras supera la meta del Banco Central de 3.5%

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) proyectó para 2026 un crecimiento interanual de 3.5% en ingreso de remesas familiares.

En 2025, las remesas sumaron 12,297.3 millones de dólares y se esperaba cerrar 2026 con $12,724.7 millones. Sin embargo, los resultados acumulados de 2026 superan las proyecciones oficiales.

Del 1 de enero al 2 de julio de este año, las remesas sumaron 6,589 millones de dólares, mayor que los $5,887.4 millones de igual periodo de 2025.

El aumento interanual es de $701.6 millones, equivalente a 11.9%. El presidente del BCH, Roberto Lagos, anunció que este lunes 20 de julio se publicará la revisión del Programa Monetario 2026-2027 y una de las metas indicativas que se actualizará es la de remesas.

De mantener esa tendencia, las remesas cerrarán 2026 con alrededor de $13,500 millones, con un crecimiento interanual que superará el 10%, menor que el 23% de 2025.