¿Cuánto percibió Honduras en remesas al primer semestre de 2026?

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras registra cifras positivas en remesas familiares al denotar un incremento interanual de 715.8 millones de dólares a junio pasado y cerrar el primer semestre de 2026 con $6,515.4 millones.

El crecimiento es de 12.34 puntos respecto a junio de 2025 (5,799.6 millones de dólares), según datos publicados este día viernes 10 de julio de 2026 por el Banco Central de Honduras (BCH).

Las remesas recibidas en Honduras provienen en su mayoría de Estados Unidos, con 6,410.6 millones de dólares, seguido de España con $66.1 millones, Canadá y México con menores cantidades.

Es importante mencionar, que las remesas familiares representan el 53.1% del total de ingresos de divisas que percibe el país, mientras que las exportaciones de bienes y servicios alcanzan el 33.9%.

En ese sentido, las divisas muestran un incremento positivo de 11.6% comparado con el mismo periodo del año pasado (junio 2025-2026), gracias a la entrada de remesas al país.

En comparación, junio de 2026, presenta una mayor acumulación de divisas netas, con 1.436,4 millones de dólares, superior a la del 2025 que fue de $1,015.9 millones, según el informe ejecutivo semanal de indicadores del sistema financiero elaborado por el BCH.

Sin embargo, presentan un crecimiento menor al compararlo con el periodo 2024-2025, que fue del 23.7%.

Liliana Castillo, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), explica que la acumulación de divisas en 2024, 2025 y 2026 corresponde a tres factores: entrada de remesas familiares, precio del café, ingreso por préstamos externos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El crecimiento del ingreso de remesas en 2025 se explica por la transferencia masiva de remesas de hondureños que viven en EE UU de forma irregular y el temor de ser deportado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El comportamiento acumulado de las remesas familiares supera las cifras oficiales del Programa Monetario 2026-2027 publicado en abril pasado por el BCH, en donde estimaba un crecimiento entre 3.5% para este año (12,724.7 millones de dólares).