Francia, Alemania y Brasil: los reyes de las Semifinales mundialistas

Francia ha disputado cuatro de las últimas siete finales del mundo entre 1998 y 2022, convirtiéndose en la selección más exitosa de los últimos 30 años en mundiales.
Sin embargo, en ese lapso, Francia no había encadenado tres semifinales consecutivas, hasta que, tras derrotar a Marruecos en los Cuartos de Final del Mundial 2026, se sumó a la lista de Brasil y Alemania como las únicas selecciones en lograr este récord.
Los goles de Mbappé y Dembélé fueron suficientes para romper el muro defensivo marroquí y este viernes 10 de julio se determinó que España será su rival para las Semifinales del Mundial 2026.
En los anteriores mundiales, Rusia 2018 - Qatar 2022, Francia no tuvo mayores complicaciones en Semifinales para derrotar a Bélgica por la mínima diferencia y superar a Marruecos por 2-0, levantando el título contra Croacia y cayendo derrotados en la tanda de penales ante la Argentina de Lionel Messi.
Para los menos futboleros, Alemania parece una selección perdedora si nos basamos en sus últimas participaciones mundialistas, pero la realidad es muy diferente, siendo la única selección en lograr este récord en tres ocasiones diferentes.
Alemania fue subcampeón del Mundial 1966, tercer lugar en México 1970 y campeón en sus tierras cuatro años después (1974).
La historia se volvió a repetir en el periodo de 1982, 1986 (segundo lugar en ambos torneos) y 1990 con su tercera Copa del Mundo y unos años más tarde, con hasta cuatro Semifinales consecutivas entre 2002 y su consagración en Brasil 2014.
Hablando de Brasil, la pentacampeona del mundo vive una de sus etapas más oscuras, sin levantar un título desde la Copa América 2019, pero al igual que Alemania y Francia, ostentan el récord de tres Semifinales consecutivas entre 1970 y 1978.
Y de 1994 a 2002 como la segunda selección en jugar tres finales consecutivas de mundiales, ganando dos de ellas; gracias al extraordinario nivel de Romário en Estados Unidos 94' y Ronaldo Nazário en Corea & Japón a inicios del Siglo XXI.
¿Es Francia la favorita a llevarse el Mundial 2026 o alguna selección será capaz de eliminarla?