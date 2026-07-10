Dos menores fallecen por dengue grave en Honduras; víctimas eran de Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron este viernes dos nuevos fallecimientos por dengue grave, con lo que suma tres el número de muertes por esta enfermedad en lo que va de 2026.

Las víctimas son una niña de 6 años y una adolescente de 16 años, ambas residentes en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía.

El funcionario explicó que la joven de 16 años recibió una atención inicial en una clínica privada, pero su estado de salud se complicó y, cuando fue trasladada a un hospital estatal, ya presentaba un cuadro avanzado de dengue grave.