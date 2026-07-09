Vaguada y humedad del Caribe dejarán lluvias con actividad eléctrica este viernes 10 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie y el ingreso de humedad desde el mar Caribe mantienen las condiciones para lluvias y chubascos en Honduras durante este viernes -10 de julio-, según el pronóstico del meteorólogo Mario Centeno.
Centeno explicó que “las condiciones del tiempo para hoy viernes 10 de julio, continúa la influencia de vaguada en superficie sobre el territorio nacional y también el ingreso de humedad del mar Caribe hacia el país provocado por el viento acelerado del este”.
El meteorólogo detalló que este panorama “estará generando un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país”.
Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en áreas de las regiones Nororiente, Centro y Oriente, de acuerdo con el pronóstico brindado para las condiciones atmosféricas de este viernes.
En cuanto al oleaje, Centeno indicó que tanto en el mar Caribe como en el Golfo de Fonseca se registran alturas de uno a tres pies.
Temperaturas
Para Tegucigalpa se pronostica una temperatura máxima de 29 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en la región central se esperan valores de 32 °C como máxima y 21 °C como mínima.
En la región insular se prevé una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de 27 °C. Para la región norte, las condiciones estarán marcadas por una máxima de 33 °C y una mínima de 25 °C.
La región oriental tendrá temperaturas entre 32 °C de máxima y 20 °C de mínima, mientras que la zona sur alcanzará los valores más altos con 39 °C como máxima y 26 °C como mínima.
En la región occidental se esperan temperaturas de 31 °C como máxima y 16 °C como mínima, de acuerdo con el pronóstico del tiempo para este viernes.
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