Vaguada y humedad del Caribe dejarán lluvias con actividad eléctrica este viernes 10 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- La influencia de una vaguada en superficie y el ingreso de humedad desde el mar Caribe mantienen las condiciones para lluvias y chubascos en Honduras durante este viernes -10 de julio-, según el pronóstico del meteorólogo Mario Centeno. Centeno explicó que “las condiciones del tiempo para hoy viernes 10 de julio, continúa la influencia de vaguada en superficie sobre el territorio nacional y también el ingreso de humedad del mar Caribe hacia el país provocado por el viento acelerado del este”. El meteorólogo detalló que este panorama “estará generando un incremento en la nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica para la mayor parte del país”.

Las mayores acumulaciones de lluvia se esperan en áreas de las regiones Nororiente, Centro y Oriente, de acuerdo con el pronóstico brindado para las condiciones atmosféricas de este viernes. En cuanto al oleaje, Centeno indicó que tanto en el mar Caribe como en el Golfo de Fonseca se registran alturas de uno a tres pies.

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