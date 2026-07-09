Menor de 11 años muere atropellado frente a escuela en Atlántida; conductor fue detenido

Atlántida, Honduras.- El menor Steven Jhoet Rodríguez Martínez, de tan solo 11 años, perdió la vida este jueves -09 de julio- tras ser atropellado frente a la Escuela Juan Lindo, donde cursaba sus estudios en la comunidad de Perú, La Ceiba, Atlántida.

De acuerdo con versiones de familiares y pobladores, el hecho ocurrió cuando el niño salía del centro educativo y fue embestido por una motocicleta. “Dicen que el niño salió y estaba jugando pelota, y otros dicen que ya había salido de clases, y el varón (conductor) venía con demasiada velocidad y lo atropelló”, expresó la tía del menor.

Agregó: “Él no cruzó la carretera. Simplemente dicen que venía a velocidad el muchacho que venía en la moto”, manifestó.

Familiares del menor informaron que Steven cursaba cuarto grado y que su sepelio se realizará a las 4:00 de la tarde. La misma tía agregó que la madre del menor “no va a tomar ni un cargo sobre la vida de él. Porque ella se lo deja todo en las manos del Señor. Ella ha decidido dejarlo libre”, expresó.

Detención del sospechoso