Menor de 11 años muere atropellado frente a escuela en Atlántida; conductor fue detenido

Atlántida, Honduras.- El menor Steven Jhoet Rodríguez Martínez, de tan solo 11 años, perdió la vida este jueves -09 de julio- tras ser atropellado frente a la Escuela Juan Lindo, donde cursaba sus estudios en la comunidad de Perú, La Ceiba, Atlántida.
De acuerdo con versiones de familiares y pobladores, el hecho ocurrió cuando el niño salía del centro educativo y fue embestido por una motocicleta.
“Dicen que el niño salió y estaba jugando pelota, y otros dicen que ya había salido de clases, y el varón (conductor) venía con demasiada velocidad y lo atropelló”, expresó la tía del menor.
Agregó: “Él no cruzó la carretera. Simplemente dicen que venía a velocidad el muchacho que venía en la moto”, manifestó.
Familiares del menor informaron que Steven cursaba cuarto grado y que su sepelio se realizará a las 4:00 de la tarde.
La misma tía agregó que la madre del menor “no va a tomar ni un cargo sobre la vida de él. Porque ella se lo deja todo en las manos del Señor. Ella ha decidido dejarlo libre”, expresó.
Detención del sospechoso
Horas después del accidente, la Policía Nacional informó la detención del conductor de la motocicleta, un hombre de 39 años, originario de Tocoa, Colón, y residente en la comunidad de Roma, en Jutiapa, Atlántida.
El detenido fue remitido por suponerlo responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de Steven Jhoet Rodríguez Martínez. Las autoridades indicaron que continuará el proceso legal correspondiente mientras se desarrollan las investigaciones del caso.
Tras el hecho, padres de familia y pobladores de la comunidad de Perú tomaron la carretera CA-13 para exigir medidas que permitan mejorar la seguridad vial en la zona.