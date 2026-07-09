España y Bélgica van por el segundo boleto a las Semifinales del Mundial 2026

California, Estados Unidos.- Este viernes 10 de julio, Lamine Yamal, estrella de España y Thibaut Courtois, guardameta de Bélgica, lucharán por el segundo boleto a Semifinales del Mundial 2026, donde ya los espera la Francia de Kylian Mbappé.

¡Así llega España!

La Selección de Luis de la Fuente es el único equipo del campeonato mundial que no ha encajado gol en ninguno de sus cinco partidos, lo que significa un récord para Unai Simón, al convertirse en el portero con más minutos consecutivos manteniendo su valla invicta. Además, España no conoce la derrota en sus últimos 11 partidos contra Bélgica en todas las competiciones, acumulando nueve victorias y dos derrotas desde su caída en la Eurocopa de 1980.

Este será el sexto partido de España en una fase de Cuartos de Final, tras perder cada una de sus primeras participaciones entre 1934 y 2002, siendo su única victoria aquella con Paraguay en Sudáfrica 2010 para hacerse con el título.

En cuanto a la estrella del equipo, Lamine Yamal, el joven prodigo del Barcelona dijo esto en la previa del partido: “Cuanto más nos acercamos a Semifinales o a la Final, mejor juego. Nunca he sido un jugador que esté en su mejor nivel en la Fase de Grupos”.

¡Así llega Bélgica!

Por su parte, Bélgica ha superado dos de sus tres anteriores eliminatorias en los Cuartos de Final de un Mundial, derrotando a la propia España por penales en 1986 y a Brasil en 2018, siendo su única derrota ante Argentina en Brasil 2014.

Bélgica promedia 21.4 remates por partido en el Mundial 2026, lo que suma un total de 107 disparos, convirtiéndose en la segunda marca más alto del país por detrás de Rusia 2018, Copa del Mundo en la que lograron una de las remontadas más memorables en la historia de los mundiales ante Japón y ocho años después, lo volvieron a hacer en 16avos contra Senegal y en Octavos de Final, le pasaron por encima a Estados Unidos por 4-1.



Historial entre ambas selecciones en mundiales

Este será el tercer enfrentamiento entre España y Bélgica en las Copas del Mundo y el segundo en unos Cuartos de Final, después de que los "Diablos Rojos" derrotaran a los españoles en México 1986, con un último antecedente que data de la Fase de Grupos de Italia 1990 que acabó con victoria de "La Roja" por 2-1.

Próximos partidos de Cuartos de Final del Mundial 2026