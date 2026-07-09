Fueron raptados en una mototaxi: últimas horas con vida de primos asesinados en la colonia 14 de Enero

Lo que debía ser una visita familiar terminó convirtiéndose en una tragedia para dos adolescentes que salieron de casa y jamás volvieron. Andy Josué Henríquez y Ángel Josué Amador Henríquez, ambos de 16 años y primos entre sí, fueron encontrados asesinados el martes 7 de julio de 2026, en la colonia 14 de Enero de Comayagüela, en la capital de Honduras.
La identificación de las víctimas permitió reconstruir parte de las últimas horas de los jóvenes, cuyos cuerpos fueron localizados entre la maleza de un sector solitario de la capital hondureña.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, los adolescentes se dirigían a visitar a una tía en la colonia Columbus, una zona cercana al lugar donde posteriormente fueron encontrados sin vida.
Sin embargo, el recorrido nunca llegó a completarse. Las primeras indagaciones de la Policía Nacional señalan que ambos habrían sido interceptados por presuntos integrantes de una estructura criminal en las cercanías de la estación del Cuerpo de Bomberos de la colonia El Carrizal.
Según el informe investigativo, los menores fueron obligados a abordar una mototaxi y desde ese momento sus familiares perdieron todo contacto con ellos.
Horas después, vecinos de la colonia 14 de Enero aseguraron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y movimiento de motocicletas en la zona durante la noche del lunes 6 de julio, aunque en ese momento desconocían lo que había ocurrido.
Fue hasta la mañana siguiente, alrededor de las 6:00 a. m. y 7:00 a. m., cuando personas que transitaban por el sector descubrieron los cuerpos abandonados entre la maleza y alertaron a las autoridades.
Los cadáveres presentaban múltiples heridas de arma de fuego y fueron trasladados inicialmente a la morgue capitalina como desconocidos, mientras se realizaban las labores de identificación correspondientes.
Durante la jornada del miércoles, familiares acudieron a Medicina Forense para reclamar los restos de los dos adolescentes y darles el último adiós.
Por ahora, las autoridades continúan las investigaciones para establecer qué motivó el doble crimen, determinar si el hecho estuvo relacionado con disputas entre estructuras criminales y llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de los dos primos, cuya salida para visitar a un familiar terminó de la peor manera imaginable.