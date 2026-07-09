Fueron raptados en una mototaxi: últimas horas con vida de primos asesinados en la colonia 14 de Enero

Lo que debía ser una visita familiar terminó convirtiéndose en una tragedia para dos adolescentes que salieron de casa y jamás volvieron. Andy Josué Henríquez y Ángel Josué Amador Henríquez, ambos de 16 años y primos entre sí, fueron encontrados asesinados el martes 7 de julio de 2026, en la colonia 14 de Enero de Comayagüela, en la capital de Honduras.