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¿Saíd fuera? Esto es lo que sabe de los árbitros descartados para el resto del Mundial 2026

Con la llegada de los cuartos de final en United 2026, la FIFA realizará un corte de árbitros y asistentes para lo que resta del Mundial

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 11:28
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En el Mundial 2026 Saíd Martínez marcó un hecho histórico al convertirse en el primer hondureño en ser árbitro central de un partido mundialista. A partir de los cuartos de final se hace el primer corte entre los colegiados y asistentes FIFA.

 Foto: Cortesía redes
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Durante el Mundial 2026, Said ha participado en cuatro encuentros: tres como árbitro principal y uno como cuarto árbitro.

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El hondureño interactuó con grandes estrellas como Bellingham y Harry Kane en el partido de la fase de grupos entre Inglaterra vs Ghana.

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Lamentablemente, el originario de Tocoa ha sido criticado por decisiones arbitrales en los partidos que ha liderado.

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En los dieciseisavos de final marcó un penal en el último minuto de los tiempos extras a favor de Bélgica con la ayuda del VAR.

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El debate polémico se generó por considerar que la decisión de Martínez culminó en la eliminación de Senegal.

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Este jueves y viernes está previsto realizarse el primer gran corte entre los colegiados y asistentes designados por la FIFA para este torneo.

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Los primeros en no superar estos cuartos son los árbitros que han actuado como cuartos colegiados en las rondas anteriores, es decir, en los dieciseisavos y octavos de final.

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Saíd Martínez fue el cuarto árbitro del duelo por octavos de final entre Brasil y Noruega.

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Este elemento deja poca posibilidades para el hondureño de continuar arbitrando en United 2026, aunque falta la confirmación oficial por parte de máxima autoridad del fútbol.

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Saíd Martínez quedará marcado en la historia del arbitraje hondureño al ser el primer árbitro central en duelos de la Copa del Mundo.

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