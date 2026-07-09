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Inglaterra sufre duro revés y pierde a una se sus figuras para la fase final del Mundial 2026

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James

  • Actualizado: 09 de julio de 2026 a las 11:11
Inglaterra sufre duro revés y pierde a una se sus figuras para la fase final del Mundial 2026

Inglaterra enfrentará a Noruega en cuartos de final del Mundial 2026.

 Foto: EFE.

Kansas City, Estados Unidos.- El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este jueves una sanción de dos partidos al inglés Jarel Quansah, el próximo de cuartos de final contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza, por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.

“La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.

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Quansah fue expulsado en el minuto 53 del partido de los octavos de final contra México, con victoria inglesa por 2-3, por una entrada con la plancha que el árbitro del encuentro, Alireza Faghiani, consideró merecedora de tarjeta roja directa tras revisarla en el monitor a pie de campo.

Es una baja importante para Thomas Tuchel en el lateral derecho, en el que perdió antes del comienzo del torneo a Tino Livramento y está pendiente de Reece James, que sigue con programas individualizados de entrenamiento por unas molestias en los isquiotibiales tras jugar los dos primeros encuentros del Mundial como titular.

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Tampoco está disponible el centrocampista Jordan Henderson, que se pierde lo que resta de Mundial por una fractura en el brazo izquierdo tras tropezarse al saltar una valla publicitaria al final del encuentro contra México de hace cuatro días.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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