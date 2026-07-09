Inglaterra sufre duro revés y pierde a una se sus figuras para la fase final del Mundial 2026

Kansas City, Estados Unidos.- El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este jueves una sanción de dos partidos al inglés Jarel Quansah, el próximo de cuartos de final contra Noruega y unas hipotéticas semifinales de seguir adelante ante Argentina o Suiza, por su expulsión con tarjeta roja en el encuentro de octavos de final ante México del 5 de julio.

“La sanción se cumplirá en el(los) próximo(s) partido(s) de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de conformidad con el artículo 69 del Código Disciplinario de la FIFA”, añadió el comunicado del organismo publicado este jueves.