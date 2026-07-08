¿Cuánto miden las candidatas a Miss Universe Honduras 2026? Conoce sus estaturas

Un total de 19 hondureñas se preparan para disputar el título de Miss Universe Honduras 2026, y junto a sus nombres y departamentos circulan otros datos que suelen despertar curiosidad entre el público, como la edad, la profesión y la estatura de cada una, información que forma parte de la ficha oficial del certamen. A continuación, un listado de las aspirantes centrado en ese último dato, ordenado de la candidata de menor a mayor altura.
Anaís Vargas, Miss Valle, tiene 32 años y es la candidata de menor estatura del grupo, con 1.60 metros.
Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, tiene 28 años y mide 1.62 metros.
Seleny Pineda, Miss Omoa, tiene 31 años y alcanza 1.63 metros.
Bridget Torres, Miss La Lima, tiene 36 años y mide 1.66 metros.
Nora Flores, Miss Ocotepeque, tiene 31 años y mide 1.68 metros.
Mariela Solís, Miss La Ceiba, es una de las más jóvenes del certamen con 21 años y mide 1.68 metros.
Zully Paz, Miss Atlántida, tiene 30 años y también mide 1.68 metros.
Jennifer Castro, la representante de Yoro, tiene 24 años y cruza el umbral de 1.70 metros.
Sherley Tejada, Miss El Paraíso, tiene 23 años y también mide 1.70 metros.
Kat Sarmiento, Miss Copán, tiene 29 años y mide 1.70 metros.
Stephanie Guifarro, Miss Comunidad USA, tiene 36 años y mide 1.70 metros.
Yariela García, Miss Comayagua, tiene 28 años y mide 1.70 metros.
Jakelline Baca, Miss Choluteca, tiene 34 años y mide 1.70 metros.
Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara, tiene 34 años y mide 1.72 metros.
Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa, tiene 26 años y mide 1.73 metros.
Rosa Olivares, Miss La Paz, tiene 28 años y mide 1.75 metros.
Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán, tiene 25 años y también mide 1.75 metros.
Luciana Núñez, Miss Tegucigalpa, es la más joven de la lista con 18 años y mide 1.82 metros.
Stephie Morel, Miss Cortés, tiene 22 años y cierra el listado como la candidata más alta del certamen, con 1.83 metros.