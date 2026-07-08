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¿Cuánto miden las candidatas a Miss Universe Honduras 2026? Conoce sus estaturas

Antes de conocer a la sucesora de Alejandra Fuentes, repasamos a las candidatas al Miss Universe Honduras 2026 ordenadas de menor a mayor estatura

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 18:02
¿Cuánto miden las candidatas a Miss Universe Honduras 2026? Conoce sus estaturas
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Un total de 19 hondureñas se preparan para disputar el título de Miss Universe Honduras 2026, y junto a sus nombres y departamentos circulan otros datos que suelen despertar curiosidad entre el público, como la edad, la profesión y la estatura de cada una, información que forma parte de la ficha oficial del certamen. A continuación, un listado de las aspirantes centrado en ese último dato, ordenado de la candidata de menor a mayor altura.

 Fotos: Instagram | @misshondurasuniverso y @villatoroproducciones
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Anaís Vargas, Miss Valle, tiene 32 años y es la candidata de menor estatura del grupo, con 1.60 metros.

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Claudia Canahuati, Miss San Pedro Sula, tiene 28 años y mide 1.62 metros.

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Seleny Pineda, Miss Omoa, tiene 31 años y alcanza 1.63 metros.

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Bridget Torres, Miss La Lima, tiene 36 años y mide 1.66 metros.

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Nora Flores, Miss Ocotepeque, tiene 31 años y mide 1.68 metros.

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Mariela Solís, Miss La Ceiba, es una de las más jóvenes del certamen con 21 años y mide 1.68 metros.

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Zully Paz, Miss Atlántida, tiene 30 años y también mide 1.68 metros.

 Foto: Instagram | @zullypaz_
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Jennifer Castro, la representante de Yoro, tiene 24 años y cruza el umbral de 1.70 metros.

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Sherley Tejada, Miss El Paraíso, tiene 23 años y también mide 1.70 metros.

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Kat Sarmiento, Miss Copán, tiene 29 años y mide 1.70 metros.

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Stephanie Guifarro, Miss Comunidad USA, tiene 36 años y mide 1.70 metros.

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Yariela García, Miss Comayagua, tiene 28 años y mide 1.70 metros.

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Jakelline Baca, Miss Choluteca, tiene 34 años y mide 1.70 metros.

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Waleska Méndez, Miss Santa Bárbara, tiene 34 años y mide 1.72 metros.

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Luisa Pineda, Miss San Francisco de Yojoa, tiene 26 años y mide 1.73 metros.

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Rosa Olivares, Miss La Paz, tiene 28 años y mide 1.75 metros.

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Kennia Mondragón, Miss Francisco Morazán, tiene 25 años y también mide 1.75 metros.

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Luciana Núñez, Miss Tegucigalpa, es la más joven de la lista con 18 años y mide 1.82 metros.

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Stephie Morel, Miss Cortés, tiene 22 años y cierra el listado como la candidata más alta del certamen, con 1.83 metros.

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