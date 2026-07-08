¿Cuánto miden las candidatas a Miss Universe Honduras 2026? Conoce sus estaturas

Un total de 19 hondureñas se preparan para disputar el título de Miss Universe Honduras 2026, y junto a sus nombres y departamentos circulan otros datos que suelen despertar curiosidad entre el público, como la edad, la profesión y la estatura de cada una, información que forma parte de la ficha oficial del certamen. A continuación, un listado de las aspirantes centrado en ese último dato, ordenado de la candidata de menor a mayor altura.