Presentan a los tribunales a dos supuestos pandilleros por crimen de conductor de bus de Mateo

Tegucigalpa, Honduras.- Menos de 24 horas después del atentado que acabó con la vida de un conductor del transporte urbano en Comayagüela, las autoridades presentaron este jueves 9 de julio a dos hombres capturados por su presunta participación en el crimen. Los detenidos fueron llevados bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Juan Carlos Flores, motorista de la ruta Mateo-Tapias-Mercado, quien murió tras ser atacado a disparos la mañana del miércoles en la tercera avenida de Comayagüela, capital de Honduras. De acuerdo con las autoridades, ambos sospechosos serían integrantes de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron capturados durante operativos ejecutados pocas horas después del atentado.

Durante las acciones policiales, a los sospechosos se les decomisó un arma tipo revólver que ahora forma parte de las evidencias sometidas a peritajes para determinar si fue utilizada durante el ataque contra el operario del transporte.



Miembros de la MS-13

Según la información brindada por las autoridades, uno de los detenidos tiene 34 años y es señalado dentro de la organización criminal con funciones de gatillero, siendo conocido con el alias de "Negro Tecate". El segundo capturado tiene 22 años y, de acuerdo con los investigadores, ocupa un rango de liderazgo dentro de la estructura criminal, siendo identificado con el alias de "Mil Años", además de residir en la colonia Divino Paraíso de la capital. Las autoridades explicaron que las investigaciones han permitido descartar, de forma preliminar, que el crimen esté relacionado con el cobro de extorsión, una de las primeras hipótesis manejadas tras el atentado.

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