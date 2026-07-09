Capturan a supuesto pedófilo por violar a menor y luego vender sus videos en las redes

Valle, Honduras.- Por supuestamente violar y grabar los actos constitutivos de violación agravada, en perjuicio de una menor de edad, un joven fue capturado por la Unidad de la Policía Internacional (Interpol) adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). La detención se dio mediante un allanamiento de morada en el barrio Abajo, del municipio de Nacaome, en el departamento de Valle, tras varios meses de ciberinvestigación efectuada por agentes de la Unidad Investigativa Contra Delitos Informáticos (UICDI) El supuesto violador responde al nombre de Maykel Cruz Cruz, de 20 años de edad, acusado de los delitos de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada y violación agravada, orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, el 6 de julio de 2026.

Investigaciones

​Las investigaciones de ciberpatrullaje en distintas plataformas digitales, durante los meses de mayo y junio, detectaron que el sospechoso almacenaba y comercializaba material de abuso sexual infantil en sus redes sociales. ​Tras el análisis forense digital de los investigadores, se constató que este pariente cercano a la víctima, abusaba sexualmente de ella desde que ella tenía ocho años de edad. El detenido grababa los actos delictivos, para luego distribuirlos digitalmente con fines de lucro. ​Luego del arresto de Maykel Cruz, no se descarta la existencia de más víctimas de este sospechoso, a quienes pudo haber grabado para vender sus videos a otros pedófilos.