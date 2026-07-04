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Dictan prisión preventiva a hombre acusado de abuso sexual contra su hija

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, las agresiones contra la menor se habrían intensificado después del fallecimiento de su madre en marzo de 2025

  • Actualizado: 04 de julio de 2026 a las 11:48
Dictan prisión preventiva a hombre acusado de abuso sexual contra su hija

La audiencia preliminar fue programada para el martes 21 de julio, donde se determinará si los imputados aceptan los cargos para someterse a un procedimiento abreviado o si el proceso avanza a juicio oral y público.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra un hombre acusado de los delitos de violación agravada y maltrato familiar en perjuicio de su hija menor de edad.

Inicialmente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el padre de la menor por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales; sin embargo, durante la audiencia inicial, la fiscalía de la niñez amplió la acusación al delito de maltrato familiar agravado, tras encontrarse nuevas pruebas en el caso.

Además, el juzgado también procesó a la hermana del imputado, al señalarla de presuntamente conocer los abusos contra la menor y no denunciarlos ni evitar que continuaran, y le dictó medidas distintas a la prisión preventiva.

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De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la víctima sufría agresiones familiares desde el año 2023, no obstante, la situación se agravó tras el fallecimiento de la madre de la menor en marzo de 2025, periodo en el que el acusado habría intensificado los actos abuso sexual y manipulación para impedir que la niña denunciara.

Las diligencias establecen que, tras uno de los episodios, la menor informó a su tía que su padre la había manipulado. No obstante, la mujer presuntamente le indicó "que no dijera nada para evitar problemas".

Esa omisión permitió que las agresiones continuaran hasta el último hecho registrado el 26 de junio del 2026, que derivó en la acción penal contra ambos acusados.

La audiencia preliminar fue programada para el martes 21 de julio: en esa etapa, el Ministerio Público formalizará la acusación y se determinará si los imputados aceptan los cargos para someterse a un procedimiento abreviado o si el proceso avanza a juicio oral y público.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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