Dictan prisión preventiva a hombre acusado de abuso sexual contra su hija

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra un hombre acusado de los delitos de violación agravada y maltrato familiar en perjuicio de su hija menor de edad.

Inicialmente, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra el padre de la menor por los delitos de violación agravada y otras agresiones sexuales; sin embargo, durante la audiencia inicial, la fiscalía de la niñez amplió la acusación al delito de maltrato familiar agravado, tras encontrarse nuevas pruebas en el caso.

Además, el juzgado también procesó a la hermana del imputado, al señalarla de presuntamente conocer los abusos contra la menor y no denunciarlos ni evitar que continuaran, y le dictó medidas distintas a la prisión preventiva.