Juzgado dicta prisión preventiva a exdiputado acusado de asesinato

Tegucigalpa, Honduras.- El Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva contra el exdiputado Víctor Hugo Romero Chinchilla, Emeterio Carbajal Gómez, Nelson Francisco Melgar y Andrés Adolfo Ramos Navis.

La resolución fue emitida durante la audiencia inicial, luego de que la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) presentara elementos de prueba indiciarios que los vinculan con los delitos de asesinato y asesinato en su grado de ejecución tentativa acabada.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los imputados son señalados como presuntos responsables del asesinato de Mario Josué Chacón Fuentes y de la tentativa de asesinato en perjuicio de otro ciudadano.

Según las diligencias de investigación, el crimen ocurrió el 17 de noviembre de 2018, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en un sector conocido como El Portillo o El Puente, en el municipio de Sensenti, Ocotepeque.