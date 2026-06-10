CSJ deja sin efecto memorando sobre identidad de género

Tegucigalpa, Honduras.- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dejar sin valor ni efecto el Memorando No. 02-2026, relacionado con criterios institucionales sobre identidad de género, en una decisión que marca un giro dentro del Poder Judicial. La determinación fue adoptada este miércoles -10 de junio- y comunicada mediante un nuevo pronunciamiento oficial dirigido a juezas, jueces y dependencias vinculadas a la administración de justicia penal. El documento también fue remitido a unidades técnicas como estadística judicial, género y observatorios institucionales, que habían sido incorporadas en el alcance del memorando ahora suspendido.

Revisión interna del documento

Según la información oficial, la medida no implica una decisión definitiva sobre el contenido, sino una suspensión temporal mientras el Pleno de magistrados analiza su alcance y posibles implicaciones jurídicas. La Corte Suprema explicó que toda actuación dentro del sistema de justicia debe regirse por los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso e independencia judicial. En ese sentido, el máximo tribunal subrayó que cualquier lineamiento institucional debe mantenerse dentro del marco constitucional vigente, lo que motivó la revisión del documento.

Contexto institucional