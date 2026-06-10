Movimiento por Nuestros Hijos rechaza memorando del Poder Judicial sobre identidad de género

Tegucigalpa, Honduras.- A través de un memorando, el Poder Judicial instruyó a juezas, jueces y dependencias administrativas a incorporar registros relacionados con “identidad de género auto percibida” en actuaciones y sistemas de información judicial, lo que fue rechazado por el Movimiento por Nuestros Hijos. El Movimiento Por Nuestros Hijos emitió un pronunciamiento público en el que manifiesta su rechazo al Memorando No. 02-2026 del Poder Judicial, relacionado con la identidad de género auto percibida en actuaciones y sistemas judiciales. “Es gravísimo que, bajo el argumento de inclusión y no discriminación, se pretenda introducir en la práctica judicial conceptos que no han sido objeto de desarrollo legislativo expreso por parte del Congreso Nacional”, cita el comunicado del movimiento.

Los representantes del movimiento recriminaron que el Poder Judicial se habría extralimitado en su función administrativa con la emisión de este memorando. Asimismo, aseguraron que la obligatoriedad de estas disposiciones constituye el primer paso para la institucionalización de una ideología que contradice la visión antropológica, cultural y religiosa de la mayoría de las familias hondureñas. “Normalizar este tipo de categorías en el sistema judicial sienta un precedente que puede extenderse a los entornos educativos, de salud y de protección de la infancia, exponiéndola a contenidos y decisiones contrarios a su interés superior”, agregaron en el comunicado. Argumentaron que la Constitución de la República establece que los poderes del Estado deben actuar dentro de los límites de las competencias que la ley les confiere.

“La incorporación institucional de categorías asociadas a la identidad de género genera incertidumbre jurídica y social respecto de los alcances futuros de estas medidas, además de promover confusión en la aplicación de la normativa”, aseguraron los representantes del movimiento. Según el Movimiento Por Nuestros Hijos, esta medida vulnera los artículos 1 y 59 de la Constitución de la República. “El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. Cualquier política que altere la concepción jurídica de la persona humana en su dimensión de sexo biológico afecta estructuralmente los pilares de la familia y el registro civil”, citan respecto al artículo 112. También mencionaron el artículo 218: “Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo crear, reformar o derogar las leyes. El Poder Judicial no puede legislar por vía de memorando institucional, invadiendo competencias que la Constitución reserva al Congreso Nacional”. Tras el rechazo, solicitaron que se detenga la implementación del Memorando No. 02-2026. Dirigiéndose al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidieron que se deje sin valor ni efecto el memorando. Al Ministerio Público solicitaron evaluar su legalidad y, de corresponder, ejercer las acciones pertinentes para resguardar el Estado de Derecho. Al presidente de la República le pidieron su compromiso con los valores de la familia hondureña, y a la sociedad civil la invitaron a mantenerse informada, movilizada y activa en defensa de sus principios. “Honduras es una nación soberana con valores profundamente arraigados en la fe, la familia y la justicia”, dice el comunicado.