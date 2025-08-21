Movimiento por Nuestros Hijos celebra rechazo a la adhesión de polémico protocolo

Tegucigalpa, Honduras. - En un pronunciamiento, el Movimiento por Nuestros Hijos celebró la postura adoptada por los diputados de oposición de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Liberal, quienes rechazaron la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con la organización de sociedad civil, adherirse a este protocolo supondría ceder soberanía a un comité integrado por 18 expertos independientes extranjeros, “de quienes no se sabe quiénes son ni responden al pueblo hondureño”.

El documento señala que este instrumento abriría las puertas a la imposición de “agendas globalistas que chocan con las tradiciones, valores y convicciones del pueblo hondureño”.

"Aplaudimos a los valientes congresistas que se opusieron ayer en el Congreso Nacional, demostrando que están a favor de la familia y de la niñez hondureña", cita el comunicado.

El Movimiento por Nuestros Hijos reiteró que, de los 198 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), 130 países no han ratificado este tratado.

"Exigimos que estos asuntos sean previamente socializados con los padres de familia, porque involucran directamente los intereses de nuestras familias y nuestro derecho a la patria potestad sobre nuestros hijos", manifestó la organización.