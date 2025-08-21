Oposición frena intención de Libre de aprobar tratado que atenta contra la niñez

Tegucigalpa, Honduras.-Las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal votaron en contra de la adhesión de Honduras al Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, explicó que el rechazo responde a los riesgos que, según la oposición, el mecanismo representa para los valores familiares.

“Este mecanismo crea un comité que tomaría algunas decisiones como el tratamiento hormonal para niños y niñas en Honduras, cambio de sexo para niños y niñas; el cambio de nombre de niño a niña y de niña a niño. Ustedes lo que quieren aprobar es la perversión de la familia”, afirmó Zambrano durante la sesión legislativa.

El congresista aseguró que "este protocolo vulnera la niñez, atenta contra la soberanía del país y da poderes a un comité internacional que podría imponer decisiones sobre Honduras, como tratamientos hormonales o cambios de nombre y sexo en menores".