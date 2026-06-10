MP solicita al Partido Liberal información sobre fondos y responsables de campaña de Salvador Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público solicitó al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), actas, informes y documentación financiera para esclarecer el supuesto manejo irregular de fondos en la campaña presidencial de Salvador Nasralla.
La petición fue remitida mediante el oficio UNAF-853-2026, y dirigido al presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, donde se solicitó documentación de respaldo vinculada a decisiones administrativas y financieras adoptadas por las autoridades partidarias.
Responsables financieros
Como parte de las investigaciones, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó información sobre las personas nombradas en varios cargos relacionados con la administración de fondos del Partido Liberal, y de la campaña presidencial.
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Entre las personas solicitadas por la Fiscalía figura Allan David Ramos Molina, identificado como secretario de Finanzas del Partido Liberal; Yeny Carolina Canales Escobar, quien aparece como firma autorizada en las cuentas del partido y gerente de campaña de Salvador Nasralla; Jorge Alberto Herrera Flores, gerente de Finanzas de la comisión de campaña; Óscar Orlando Caballero Alvarado, responsable financiero del Partido Liberal; y José Francisco Gálvez Meza, responsable financiero de la candidatura presidencial de Nasralla.
Mediante la solicitud de información, el Ministerio Público reiteró que se busca establecer el respaldo documental de los nombramientos y las facultades otorgadas a cada uno de ellos dentro de la estructura partidaria y de campaña.
Asimismo, la fiscalía requirió copias certificadas de actas e informes relacionados con documentación que acreditaría que el diputado suplente Josué David Colindres Castellanos habría prestado cuentas personales de BAC y Ficohsa para captar fondos destinados a la campaña presidencial.
Cuenta en el extranjero y cheque de L17 millones
Otro de los aspectos bajo revisión corresponde a la apertura de una cuenta bancaria en el extranjero identificada como D19 Corporation, la cual, según el oficio fiscal, habría sido creada a nombre del Partido Liberal para captar recursos en beneficio de la campaña de Salvador Nasralla.
Además, el Ministerio Público pidió un informe detallado sobre el origen de los fondos de un cheque por 17 millones de lempiras que, según el requerimiento, fue entregado por Jorge Herrera a la Secretaría de Finanzas para cancelar una deuda contraída con Banco Ficohsa.
La fiscalía también solicitó toda la documentación que respalde la procedencia de esos recursos y los movimientos financieros asociados.
El oficio señala que las diligencias se desarrollan en el marco de una investigación derivada de la denuncia presentada ante la Unidad de Política Limpia y están fundamentadas en disposiciones del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley del Ministerio Público.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha informado sobre requerimientos fiscales o acciones penales relacionadas con el caso, ya que según autoridades del MP, las investigaciónes permanecen en una fase de recopilación y análisis de información para determinar si existen elementos que ameriten nuevas diligencias investigativas.